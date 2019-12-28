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網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26香港01 朱利安

巴基斯坦至今仍被視為女權低落的保守國家，國內對女性言行舉止都有嚴謹要求。巴基斯坦抖音網紅莎哈（Hareem Shah）本月中在杜拜出席活動時，遭一群男子包圍凌辱。現場雖有保安但難以敵眾，莎哈事後表示曾被人腳踢及推撞，狠批惡徒：「這就是你們怎樣對待女人嗎？」

莎哈生於巴基斯坦伊斯蘭堡，經常在抖音發布影片分享日常生活，其抖音帳號有逾210萬人追蹤。與佩戴頭巾、穿長袖長袍出門的一般巴基斯坦女性不同，莎哈在社交平台均以歐美流行服飾示人，衣着較為開放，因此引來部分保守人士不滿。

本月16日莎哈到杜拜綠洲購物中心（Oasis Mall）出席服飾店「Brands4U」的開幕活動，當她離開時，一群男子突然衝上前包圍她；眾男不停揮動手機，開電筒照着莎哈，企圖強行突破保安防線。莎哈後來被眾人推倒至扶手電梯一側，她驚慌尖叫和嘗試推開擋路的人，其間有男子甚至放聲大笑。

莎哈後來公開事發影片，表示自己遭「數以百計的巴基斯坦男子」攻擊，包括被腳踢和推撞，在貼文大罵「這就是你們怎樣對待女人嗎？」據報今次已是莎哈在12月內第二次遭不禮貌對待；今月7日，有片段拍到一名男子偷偷撫摸她的手臂。

莎哈生於巴基斯坦伊斯蘭堡，經常在抖音發布影片分享日常生活。圖翻攝自IG「hare...
莎哈生於巴基斯坦伊斯蘭堡，經常在抖音發布影片分享日常生活。圖翻攝自IG「hareem.shah123」
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莎哈出席服飾店的開幕活動，當她離開時，一群男子突然衝上前包圍她。圖翻攝自IG「h...
莎哈出席服飾店的開幕活動，當她離開時，一群男子突然衝上前包圍她。圖翻攝自IG「hareem.shah123」
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文章授權轉載自《香港01》

抖音巴基斯坦網紅伊斯蘭

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