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當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光了

2019-12-28 12:27聯合新聞網 綜合報導

兩人的愛最後也打動家人，讓他們順利完婚。 圖/eva.vn
兩人的愛最後也打動家人，讓他們順利完婚。 圖/eva.vn
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許多男女在交往時，都認為應該要門當戶對，甚至有些人會用外表來當第一考量，但菲律賓有一名男子，在因緣際會下認識了現在的妻子，因為對方只有96公分，身高懸殊讓家人當初反對兩人來往，但這對夫妻卻沒放棄，最終用真心打動家人，也順利完婚，一年半過去了，現在兩人的狀況也曝光。

31歲達蘭(Dallaine Mae Tac-an)從小罹患侏儒症，成年後只有96公分，也讓她經常受到異樣眼光，越來越自卑，也因為身高關係讓她難以找到工作，更不敢談戀愛，直到遇見了費洛米諾(Felomino Lumanao)，她才漸漸走出來，感受到被愛的感覺。

因為身高懸殊的關係，費洛米諾的家人反對他們在一起，但最後他們兩人仍用真心打動大家，並且舉辦了一場簡單而優雅的婚禮，他們兩個人緊握雙手，得到了許多親友的祝福，在老家教堂上完成了婚禮，這段愛情故事也顛覆了許多人對愛情的想法。

結婚至今，一年半年過去了，夫妻兩人仍非常幸福，雖然同居之後會遇到許多分歧的地方，但他們懂得互相包容改進，而且每天都可以見面讓他們感到相當開心，雖然婚前的激情不再，取代的則是家人的感覺，達蘭也常處理家務事，分擔丈夫的辛苦。

結婚

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