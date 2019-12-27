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汽車突起火！郵差先「拯救聖誕包裹」網暴動：幫他加薪

2019-12-27 16:15香港01 朱利安

美國堪薩斯州一名郵差21日送遞郵件時，汽車突然起火，他隨即下車將包裹搬出車廂。 ...
美國堪薩斯州一名郵差21日送遞郵件時，汽車突然起火，他隨即下車將包裹搬出車廂。 圖擷自臉書「Osawatomie Volunteer Fire Department」
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聖誕節收到親友寄來的卡片和禮物固然幸福，但背後別忘了郵差的辛勞付出。美國堪薩斯州一名郵差在周日（21日）駕車送遞郵件時，汽車突然冒煙起火，他第一時間把後車廂內的包裹搬到路邊，「拯救」了不少人的聖誕禮物，許多網友激讚這名不願具名的英雄，更要求當局為他加薪。

事發於堪薩斯州小城市奧薩沃托米（Osawatomie），聖誕節前的周日，該名郵差駕駛着滿載郵件的小型貨車，其間突然聞到燒焦味，又看到汽車冒煙。他遂把車停靠路邊下車查看。當刻判斷自己無法控制火勢後。郵差當機立斷立即將車廂內的聖誕包裹搬到距離汽車數呎遠的草地上。

事件中沒有人受傷。奧薩沃托米市消防局長表示，消防員接報到場時，汽車的前半部分已現熊熊烈火，該名郵差則站在包裹堆旁；調查後確認是車頭引擎起火。

消防局在周一（23日）於臉書發文分享這宗報案，表示「你的包裹可能較遲送到，但好消息是，這個郵差救了你的聖誕節」。所有包裹最後由另一郵遞車接手，安全在聖誕節送到收件人手上。

網友紛紛大讚該名郵差英勇，認為其救包裹之舉非常偉大，「竟然為了陌生人的包裹而冒險」、「應該要幫他加薪」、「禮物再買便是了，與郵差的安全不能相比」。有人也感謝一群盡職消防員和郵差，讓市民得以歡度佳節。

郵差發現貨車起火，即時冒險救包裹，消防到場時車頭己被燒毀。 圖擷自臉書「Osaw...
郵差發現貨車起火，即時冒險救包裹，消防到場時車頭己被燒毀。 圖擷自臉書「Osawatomie Volunteer Fire Department」
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被救出的包裹，被郵差搬到距離起火汽車數呎遠的草地上。 圖擷自臉書「Osawato...
被救出的包裹，被郵差搬到距離起火汽車數呎遠的草地上。 圖擷自臉書「Osawatomie Volunteer Fire Department」
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消防員接報到場時，汽車的前半部分已是熊熊烈火，幸事件中沒有人受傷。 圖擷自臉...
消防員接報到場時，汽車的前半部分已是熊熊烈火，幸事件中沒有人受傷。 圖擷自臉書「Osawatomie Volunteer Fire Department」
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