賺翻！跳蚤市場隨手購買時鐘 裡面竟暗藏85萬現金

德國男子在跳蚤市場買了時鐘，之後卻偶然發現時鐘裡面竟藏了5萬馬克（約新台幣85萬元）。歐元示意圖。路透 分享 facebook

賺翻了！德國一名男子，今年在跳蚤市場購買了一個時鐘，卻偶然發現時鐘內竟藏了5萬馬克，男子把它送到政府的失物招領處，但經過六個月的等待後都沒人來認領，於是男子可全數領回拿去銀行兌換現行貨幣，大約可得到2萬5500歐元（約新台幣85萬元）。

根據「德國之聲」報導，這名男子是下薩克森邦奧里希（Aurich）的居民，今年他在跳蚤市場購買了一個時鐘，之後卻意外發現在時鐘的夾板中藏著一大堆鈔票，細數後才得知金額高達5萬馬克。

事後男子將全數金額拿到政府的失物招領處，如果這筆錢的所有人有去領取，那男子還是可以獲得3%的金額，但在六個月內都沒有人領取的話，他就可以獲得全額。經過六個月的等待後都沒人認領，於是男子可將全數馬克拿到德國中央銀行兌換成歐元。

直自2001年馬克都是德國官方的貨幣，雖然已經有18年未使用該貨幣，但民眾仍然可以在德國中央銀行將馬克兌換成歐元，而歐元與馬克之間的官方匯率始終沒有變過，1歐元可兌換1.95583馬克，所以5萬馬克最後約可換得2萬5500歐元。雖然男子需要支付576歐元（約新台幣1萬9000元）的管理費，但也不成問題。

根據報導，德國的儲蓄文化以現金為主，代表人們經常會在住宅內存放現金，有時候時間一久就會被遺忘，德國中央銀行估計，2018年仍有超過126億德國馬克（約63億歐元、新台幣2103億元）的現金尚未收回，其中很大一部分可能是被丟在沙發下的硬幣，或根本不值得浪費時間去央行兌換的小額鈔票，但也仍有許多像跳蚤市場時鐘這樣的小型寶庫存在。

但報導中也提到，要挖寶或兌鈔的民眾時間可能所剩不多，因為歐盟部分國家已經不允許將原本的貨幣兌換成歐元，例如法國的法郎、意大利的里拉和希臘德拉克馬在2019年已經變得一文不值。目前並不知道德國馬克兌歐元的政策是否會無限期延續下去，所以如果發現了馬克還是盡快到銀行兌換成歐元比較好。