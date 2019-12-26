影／讓男孩歡呼不已的聖誕節禮物是它 超級日常！

男孩索耶收到聖誕禮物番茄醬，相當開心！圖/ Twitter 分享 facebook

昨（25）日是聖誕節，不少父母為了保持兒女對聖誕老人的想像，早就準備了禮物偷偷放進長襪中，想給孩子們一個聖誕驚喜。在美國，則是有一個小男孩，向自己的阿姨許了一個特別的聖誕願望，就是希望自己能收到「番茄醬」，而他的阿姨還真的照做了！沒想到男孩看到禮物的反應又驚又喜，對他的聖誕禮物愛不釋手。

一名女子德希特（Morgan Deichert），在社群媒體上傳了一段影片，影片中可以看到一個可愛的小男孩興奮的拆著包裝紙，嘴裡不斷喃喃自語：「什麼在裡面？是番茄醬在裡面嗎？是番茄醬嗎？」讓一旁的大人看了都笑翻了，因為若是一般人收到番茄醬作為聖誕禮物，應該會厭世到不行，但小男孩卻雀躍不已，拿著番茄醬不停歡呼。

這名小男孩叫作索耶（Sawyer），他向他的阿姨德希特要了一瓶「番茄醬」當作聖誕節禮物，而德希特就如此照做了，買了一瓶番茄醬寄給他。德希特用聖誕老人的包裝紙將番茄醬藏在紙箱的底部，從影片中可以看到，索耶興奮的把包裝物往外丟，邊拆邊不斷地說著：「是番茄醬嗎？」足以看見索耶對番茄醬的喜愛程度，對索耶來說，這個聖誕節他最想要的東西，就是番茄醬！而索耶高興無比的反應也讓德希特感到很滿足。

這則影片在社群媒體推特上被5百多萬人次觀看，大家都很喜歡索耶的真誠反應，也有網友表示：「應該有蠻多小孩跟索耶一樣超愛番茄醬的！」日前美國Youtuber「Lgnd」將自己送女兒亞里阿（Aria）「一條香蕉」當作聖誕節禮物的影片Po上Youtube，亞里阿的歡呼才讓網友們覺得可愛至極，沒想到又有另一位男孩，因為番茄醬而開心不已，可見送天真的孩子們聖誕禮物不一定要花大錢，小小心意往往能帶來大大的驚喜！