惹錯人！持槍搶劫退伍軍人 蒙面歹徒慘遭擊斃

歹徒持槍搶劫，搶到退伍軍人遭反擊，其中一名搶匪當場被擊斃。圖擷自 Twitter 分享 facebook

搶劫卻搶到不該搶的人！日前美國加州發生一起搶匪被擊斃案件，一名退伍軍人經營一間商店，深夜時卻遭兩名蒙面歹徒持槍搶劫，軍人為了保護自己和同事拿出放在抽屜的手槍反擊，並成功將其中一名歹徒擊斃，而另一名搶匪則嚇得落荒而逃，目前警方正全力追捕中。

根據「FOX NEWS」報導，加州舊金山灣區一間商店發生一起搶匪持槍搶劫案件，店主卡斯布羅維奇（Mark Kasbrowicz）是一名退伍軍人，監視器畫面顯示當日晚間11點，先是一名歹徒衝進櫃台裡把卡斯布羅維奇痛毆在地，之後便開始搜括收銀台裡的現金。

據報導，趁歹徒忙著拿錢時，卡斯布羅維奇從抽屜拿出手槍想要反擊，但兩人卻又扭打在一起，之後出現一聲槍響嚇的兩名歹徒倉皇而逃，這時卡斯布羅維奇朝其中一名搶匪開槍，並當場將他擊斃。

卡斯布羅維奇表示，當時與歹徒扭打時，他的另一位同事也在監視器沒拍到的地方被第二名搶匪挾持，他不知道自己的行為是不是恐懼加上腎上腺素的交互作用，但他努力想保護自己和同事，他也提到，兩名嫌犯在逃跑時他站起來環顧四周，看到正在奔跑的歹徒便出於直覺地開了槍，結果真的打到了對方。

該名被擊中的歹徒倒臥在停車場中，因為槍傷過重而死，當地警長辦公室指出，卡斯布羅維奇的行為符合自衛，而另一名嫌犯則被嚇得逃跑，目前警方正在追捕中，事後卡斯布羅維奇在採訪中表示，他很高興他與同事都幸運的活著。