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影／8公分巨蟑「臨盆難產」獸醫搶救保母子均安

2019-12-25 21:40聯合新聞網 綜合報導

許多人對蟑螂避之唯恐不及，體型越大讓人越害怕，但國外有網友養了一隻母蟑螂，十分疼惜牠。這隻蟑螂有幸覓尋到真愛並懷孕，近日卻在臨盆之際碰到併發症，尾端夾著土黃色卵鞘無法縮回體內，主人立即將牠送到獸醫院，在院方搶救下才保住一命。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，學名為「秘魯巨人蟑螂」（Archimandrita tesselata）的雌性蟑螂，在懷孕時，尾端會出現能夠保護蟲卵的卵鞘，這期間卵鞘甚至會縮回體內，讓蟲卵充分吸收母體養分，等到蟲卵即將孵化，卵鞘才會脫落。

但不是每隻母蟑螂都那麼幸運，近日一隻8公分的母蟑螂，臨盆之際碰上併發症，卵鞘一直掛在屁股尾端，無法縮回體內，面臨感染風險，主人為了救心愛的蟑螂，連忙送到當地的獸醫院急救，經由獸醫判斷，必須為牠進行手術

獸醫院於21日進行這場「急救蟑螂」的驚險手術，過程用掉3瓶止痛藥，甚至為蟑螂媽媽特制了專屬的「氧氣罩」，讓孕婦在手術期間能舒服一些，最後獸醫順利剪掉卵繭上的卵鞘，救回蟑螂媽媽一命。

獸醫院也將整個手術過程錄下來，上傳到網路上與網友分享。獸醫也坦言，醫院從來沒有遇過這麼小的病人，他們第一次為蟑螂動手術。

獸醫搶救即將頻盆的母蟑螂。 圖擷自IG「limpopovet」
獸醫搶救即將頻盆的母蟑螂。 圖擷自IG「limpopovet」
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母蟑螂有特製的氧氣罩。 圖擷自IG「limpopovet」
母蟑螂有特製的氧氣罩。 圖擷自IG「limpopovet」
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獸醫為母蟑螂進行手術，用掉了3瓶止痛藥。 圖擷自IG「limpopovet」
獸醫為母蟑螂進行手術，用掉了3瓶止痛藥。 圖擷自IG「limpopovet」
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獸醫手術懷孕俄羅斯

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