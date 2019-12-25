吃素父母只餵水果和母乳 1歲半男嬰脫水、四肢浮腫慘餓死

美國一對吃全素的夫妻只餵食1歲半男嬰水果和母乳，導致他嚴重營養不良並活活被餓死。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

美國佛羅里達一對夫妻因為平常吃全素，便拿未加工的少許水果和蔬菜餵食一歲半的兒子，導致他嚴重營養不良並活活被餓死，男嬰過世時只有7.7公斤，為一個7個月嬰兒的正常體重。經法院開庭後，該夫妻被指控一級謀殺罪、虐待兒童、過失殺人等罪刑遭到起訴。

根據「每日郵報」報導，30歲的奧利里（Ryan Patrick O'Leary）與35歲妻子希拉（Sheila O'Leary）今年九月時發現兒子在喝完母奶後出現呼吸困難的情況，但兩人卻不以為意在家中睡著，事後發現男嬰沒有呼吸並全身冰冷才報警，但在醫護人員抵達時男嬰已經死亡。

男嬰在過世時全身僅重7.7公斤，是一般7個月大嬰兒的正常體重，屍體經由解剖後得知男嬰為飢餓致死，身體呈現脫水、四肢腫脹、肝臟功能失調等問題。事後男嬰母親聲稱，孩子在去世的那一周沒有喝過母乳，但她認為是因為男嬰正在長牙所以才會沒有食慾。

此外夫妻倆另外還有分別為3歲、5歲及11歲三名孩子，但這三名孩子同樣有嚴重營養不良的問題，他們平時都只被餵食芒果、香蕉、酪梨和紅毛丹等水果，加上長期在家自學，孩子們飲食健康問題受到忽視。

經過法院開庭後夫妻倆涉嫌一級謀殺罪，並被依虐待兒童、過失致死和兩項忽視兒童的罪刑遭到起訴，兩人也會於當地時間23日再次出庭受審。目前他們3歲和5歲的孩子已被安置在兒童社福機構，而11歲的孩子也被送到維吉尼亞州的親戚家中。