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影／男孩合照被當成獵物 下一秒老虎向前飛撲結局爆笑

2019-12-25 15:06聯合新聞網 綜合報導

父子兩人到都柏林動物園參觀，老虎像看到鮮肉般衝向前，結果一頭撞上玻璃牆。圖擷自鏡...
父子兩人到都柏林動物園參觀，老虎像看到鮮肉般衝向前，結果一頭撞上玻璃牆。圖擷自鏡報
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遊客到動物園試圖與動物們來張合照，偶爾會捕捉到令人驚訝的一瞬間。日前在愛爾蘭一對父子到動物園玩，兩人選擇在老虎前面拍照，沒想到老虎竟將孩子視為食物，往前衝向鏡頭。驚險的一瞬間雖然嚇壞眾人，但結局卻讓人笑出來。

INSIDER》報導，羅布（Rob Costelloe）帶著自己的兒子參觀都柏林動物園，過程中他們與園區內的老虎拍照。孩子笑著站在老虎籠前，後頭的老虎看到他以為是食物，便奮力衝向鏡頭，試圖獵捕他眼前的鮮肉。

不過老虎似乎忘記前方擋著一塊玻璃牆，直直的撞上前方玻璃牆，嚇得小男孩趕緊逃離，羅布則不斷大笑，就是為了獵捕眼前的食物。整段過程被羅布錄下放上推特，羅布幽默的寫到：「我的兒子今天在都柏林動物園的菜單上。」

這則影片在推特上持續轉發，許多網友在底下留言：「那個笑聲，可憐的孩子」、「我只是在我的手機上看影片，我都快嚇死了」、「感謝老天好險前面有塊玻璃」；也有人為老虎抱屈，「可憐的老虎」、「我為老虎趕到遺憾，老虎只是天性使然」、「老虎明天頭一定會很痛。」

動物園愛爾蘭

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