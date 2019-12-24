荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處 台灣這兒也上榜

台灣的廢棄痲瘋病院，仍留有生鏽的鐵桌、手術床。圖/ The Sun 分享 facebook

荷蘭有一位探險家，10年來走訪全球上千個廢棄的地方，近日他選出前10名最令人毛骨悚然之處，包括日本福島的廢棄商店、遊樂場，美國一處滿是生鏽的精神病院，台灣一間還留有手術台、醫療用品的痲瘋病院診間也上榜。

根據《The Sun》報導，來自荷蘭的34歲探險家西森（Bob Thissen），從2009年開始走遍全球70個國家、上千個廢棄的遊樂園、療養院、商場。最近，西森選出了10個他認為最令人毛骨悚然的地方，第一名就屬日本福島的廢棄遊樂場。這間遊樂場仍留有生鏽的小鋼珠、遊戲機台，西森表示「來到這裡就好像走進恐怖影集一樣」。

日本福島廢棄的遊樂場，還留有小鋼珠台。圖/ The Sun 分享 facebook

第二名則是美國的一處廢棄精神病院，殘破不堪的牆壁、生鏽的窗框，甚至還留有舊式的輪椅、點滴和一堆手術用品，畫面相當驚悚。西森說到，「大部分的廢棄精神病院都令人不寒而慄，像監獄一樣，滿佈輪椅、手術房。」第三名則是位在愛沙尼亞塔林的蘇聯監獄，陰暗的走廊、佈滿蜘蛛絲的生鏽鐵床，令人冷汗直流。

名單的其他七個地方，包括美國的一個擠滿病床和設備的結核病療養院、義大利一個滿布人類頭骨和蝎子的廢棄教堂、比利時一所滿布動物遺骸的獸醫學校、人頭保存在一個罐子裡的義大利停屍間、日本福島某商場以及被遺棄的奈良夢幻樂園主題公園等。

其中台灣的一處廢棄痲瘋病院診間也上榜，掉漆的牆面、破碎的窗戶玻璃、生鏽的診間鐵桌，讓人難以想像這個地方的原貌。地上仍留有大片的水漬，早已殘破、露出內裡海綿的手術床，更讓人直起雞皮疙瘩。