親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處 台灣這兒也上榜

2019-12-24 20:47聯合新聞網 綜合報導

台灣的廢棄痲瘋病院，仍留有生鏽的鐵桌、手術床。圖/The Sun
台灣的廢棄痲瘋病院，仍留有生鏽的鐵桌、手術床。圖/The Sun
分享

荷蘭有一位探險家，10年來走訪全球上千個廢棄的地方，近日他選出前10名最令人毛骨悚然之處，包括日本福島的廢棄商店、遊樂場，美國一處滿是生鏽的精神病院，台灣一間還留有手術台、醫療用品的痲瘋病院診間也上榜。

根據《The Sun》報導，來自荷蘭的34歲探險家西森（Bob Thissen），從2009年開始走遍全球70個國家、上千個廢棄的遊樂園、療養院、商場。最近，西森選出了10個他認為最令人毛骨悚然的地方，第一名就屬日本福島的廢棄遊樂場。這間遊樂場仍留有生鏽的小鋼珠、遊戲機台，西森表示「來到這裡就好像走進恐怖影集一樣」。

日本福島廢棄的遊樂場，還留有小鋼珠台。圖/The Sun
日本福島廢棄的遊樂場，還留有小鋼珠台。圖/The Sun
分享

第二名則是美國的一處廢棄精神病院，殘破不堪的牆壁、生鏽的窗框，甚至還留有舊式的輪椅、點滴和一堆手術用品，畫面相當驚悚。西森說到，「大部分的廢棄精神病院都令人不寒而慄，像監獄一樣，滿佈輪椅、手術房。」第三名則是位在愛沙尼亞塔林的蘇聯監獄，陰暗的走廊、佈滿蜘蛛絲的生鏽鐵床，令人冷汗直流。

名單的其他七個地方，包括美國的一個擠滿病床和設備的結核病療養院、義大利一個滿布人類頭骨和蝎子的廢棄教堂、比利時一所滿布動物遺骸的獸醫學校、人頭保存在一個罐子裡的義大利停屍間、日本福島某商場以及被遺棄的奈良夢幻樂園主題公園等。

其中台灣的一處廢棄痲瘋病院診間也上榜，掉漆的牆面、破碎的窗戶玻璃、生鏽的診間鐵桌，讓人難以想像這個地方的原貌。地上仍留有大片的水漬，早已殘破、露出內裡海綿的手術床，更讓人直起雞皮疙瘩。

位在愛沙尼亞塔林的蘇聯監獄，陰暗氣氛令人毛骨悚然。圖/The Sun
位在愛沙尼亞塔林的蘇聯監獄，陰暗氣氛令人毛骨悚然。圖/The Sun
分享

荷蘭監獄

延伸閱讀

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引...

女子日用兩次美白乳霜 血中水銀濃度竟超標50...

為奪父親房屋抵押貸款 女兒亂刀刺殺藏屍地下室

智慧音箱助理Alexa失控 建議主人「刺自己...

相關新聞

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引關注

2019-12-24 16:31

童顏正妹自爆全臉整形 全因前男友一句話

2019-12-24 20:29

饒舌歌手圓兒子聖誕夢 買下整家玩具反斗城商品當禮物

2019-12-24 18:48

網紅挑戰最大規模「大象牙膏」 藍綠泡沫瞬間噴發淹滿後院

2019-12-24 16:12

美歹徒搶銀行當街灑鈔 還高喊「耶誕快樂」

2019-12-24 16:02

為奪父親房屋抵押貸款 女兒亂刀刺殺藏屍地下室

2019-12-24 13:58

網紅不滿600萬賓士每月故障 租直升機高空丟下砸爛

2019-12-24 10:47

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

2019-12-24 10:18

影／爸爸送「史上最差聖誕禮物」 女兒反應超窩心

2019-12-24 09:21

日36歲男娶初音滿一週年 印製合照賀卡「曬恩愛」

2019-12-23 21:30

智慧音箱助理Alexa失控 建議主人「刺自己的心臟」

2019-12-23 20:04

4歲兒遭4米半巨蛇咬腳圖拖走 澳洲勇爸徒手扯下巴救子

2019-12-23 18:39

意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦點

2019-12-23 15:14

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

2019-12-23 14:02

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

2019-12-23 13:51

預收90萬禮金卻取消婚禮 新娘：錢先拿去蜜月旅行

2019-12-23 10:57

陳年結婚照曝真相！ 結婚30年夫妻竟是兄妹

2019-12-23 09:23

「你在開玩笑吧！」88歲老婦上機後意外獲讓位商務艙

2019-12-22 14:12

6歲童畫「我的家庭」超驚悚 師嚇壞緊急聯絡問出爆笑真相

2019-12-22 12:00

影／慈善禮物不翼而飛 美國麻州警局內賊竟是「牠」

2019-12-22 11:02
看更多

熱門文章

冷飯菜較好吃？日本人連便當、炸物也吃冷的 原因是這個

2019-12-24 15:36

網紅不滿600萬賓士每月故障 租直升機高空丟下砸爛

2019-12-24 10:47

川普砲轟風力發電：我從來不懂風 我很懂風車

2019-12-24 09:29

影／女記者中樂透爽喊不幹了 結果只贏5千歐元

2019-12-24 12:40

特斯拉再創新高突破了一個關卡 讓馬斯克得意的笑了

2019-12-24 07:35

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引關注

2019-12-24 16:31

荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處 台灣這兒也上榜

2019-12-24 20:47

波音開除執行長 遺缺由董事長接任

2019-12-23 22:38

網民吵翻了：盪秋千男子到底面朝哪邊？

2019-12-24 10:03

派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

2019-12-24 15:02

俄國第五代戰機蘇愷-57試飛墜毀！飛行員安全彈出獲救

2019-12-24 13:40

「她未婚懷孕 家人蒙羞」 19歲弟殺姊棄屍

2019-12-24 12:58

從不拒絕加班 快遞員日拚12小時聖誕節前猝死

2019-12-24 11:35

不用大撒幣！拯救少子化 最新研究指政府只要做這件事

2019-12-24 18:03

影／爸爸送「史上最差聖誕禮物」 女兒反應超窩心

2019-12-24 09:21

加拿大過節 哈利梅根公布小王子超可愛耶誕卡

2019-12-24 09:18

艾黛兒減重變身成果驚人 粉絲認不出

2019-12-24 13:45

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

2019-12-24 10:18

小費人生／小費怎麼付？1張圖看各行業潛規則

2019-12-23 23:24

為什麼Sony 24小時趕工 影像感測器仍趕不上需求？

2019-12-24 09:44

2019日本最可愛女高中生出爐 網友：怎麼亞軍比較可愛

2019-12-24 21:02

歐洲最長！克里米亞跨海大橋鐵路通車 普亭鳴喇叭啟用

2019-12-24 09:46

台德簽意向書 免試互換駕照可望近期上路

2019-12-24 07:57

小費人生／底薪0元？ 美國小費文化 是歐洲舶來品

2019-12-23 23:28

明年元旦起 陸大降859商品關稅

2019-12-24 00:36

網紅挑戰最大規模「大象牙膏」 藍綠泡沫瞬間噴發淹滿後院

2019-12-24 16:12

為奪父親房屋抵押貸款 女兒亂刀刺殺藏屍地下室

2019-12-24 13:58

小費人生／理髮師40年來最珍貴小費：李安兒子把我寫進作文

2019-12-23 23:24

緊盯耶誕老人行蹤 北美防空司令部超級任務

2019-12-23 22:43

交易量減股價揚 美股指數續創新高

2019-12-24 05:39

小費人生／日營業額從6元到上萬美元 餐館老闆：小費代表認可

2019-12-23 23:37

印度眼鏡電商Lenskart 成為印度最新一隻獨角獸

2019-12-24 01:24

美股受陸降關稅激勵再創新高 波音隨CEO下台大漲

2019-12-24 06:39

小費人生／融入美國文化 華人移民的小費必修課

2019-12-23 23:24

日本將加強介紹台灣人 到北海道企業服務

2019-12-24 17:50

共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM

2019-12-24 09:26

童顏正妹自爆全臉整形 全因前男友一句話

2019-12-24 20:29

饒舌歌手圓兒子聖誕夢 買下整家玩具反斗城商品當禮物

2019-12-24 18:48

美國反制華為再出招 促美企開發5G開放原始碼軟體

2019-12-24 12:51

全球製造業景氣觸底 有影

2019-12-24 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top