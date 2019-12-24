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童顏正妹自爆全臉整形 全因前男友一句話

2019-12-24 20:29聯合新聞網 綜合報導

日本知名正妹網紅日向鈴日前拍影片自爆，自己因前男友的一句話踏上整形之路，因此全臉...
日本知名正妹網紅日向鈴日前拍影片自爆，自己因前男友的一句話踏上整形之路，因此全臉其實都是整出來的。圖擷自instagram
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現今許多女性為了愛美，都會考慮做整形手術，讓自己變得更有自信，對不少人來說做整形手術也已是常見的事。日本一名正妹網紅日向鈴（日向すず）有著精緻的五官、水汪汪的大眼和火辣的身材擄獲不少男網友的心，instagram上更有近百萬的粉絲追蹤，不過她日前卻在YouTube頻道上自爆，自己的臉全是整出來的，因為學生時期遭當時的男友嫌棄長相，讓她大受打擊，就此花大錢整形。

根據《東京電視台》報導，現年25歲的網紅日向鈴，日前拍影片坦言其實剛出生時是單眼皮，皮膚也較黑，臉也比現在圓潤許多，當時她經常因為小眼睛而感到相當困擾，因此她為了追求深邃的大眼睛，就開始狂貼雙眼皮，但後來因為貼雙眼皮太麻煩，所以就在18歲時不顧家人反對，開始嘗試整形，手術後的成果也令她相當滿意，並肯定自己的外表。

但上了大學後，當時的男友卻變心出軌，吵架時對方甚至還拿前女友和自己比較，並告訴日向鈴「前女友的顏值中上，但你只有中間」，這句話讓她大受打擊，開始對自己的外表自卑，因此就開始不斷的整形，期間除了開眼尾、抽掉臉部脂肪，甚至還會定期去打玻尿酸，使自己維持在最佳狀態。

日向鈴也在影片中強調，自己除了臉部外，其餘的胸部和身材都是「純天然的」，她有自己獨門的豐胸方法，才可以讓自己的胸部從C升級成Ｇ。現在的她育有一個兒子，也正努力經營YouTube，希望透過影片將她愛美的秘訣分享出去。

日向鈴上綜藝節目自爆自己18歲時就割了雙眼皮。圖擷自東京電視台
日向鈴上綜藝節目自爆自己18歲時就割了雙眼皮。圖擷自東京電視台
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日向玲現育有一子。圖擷自instagram
日向玲現育有一子。圖擷自instagram
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整形手術豐胸正妹東京網紅

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