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饒舌歌手圓兒子聖誕夢 買下整家玩具反斗城商品當禮物

2019-12-24 18:48聯合新聞網 綜合報導

美國饒舌歌手五角，大手筆買下整家玩具反斗城的商品給兒子賽爾。圖/sire_jac...
美國饒舌歌手五角，大手筆買下整家玩具反斗城的商品給兒子賽爾。圖/sire_jackson
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美國知名饒舌歌手五角（50 Cent），日前安排了一場驚喜給他的兒子賽爾（Sire）。五角花了10萬美金（約300萬台幣）買下整家玩具反斗城的商品，讓賽爾可以任選自己想要的玩具。網友看了忍不住羨慕賽爾真的太幸運，也大讚五角是「今年最佳老爸」！

根據《The Washington Post》報導，美國饒舌歌手五角，過去曾因不少爭議事件，讓私生活浮上檯面，引發媒體、歌迷關注。但這次引起話題的是，五角在社群媒體上傳了一段影片，影片開頭可以看見五角的兒子賽爾坐在車上，疑惑地發問：「為什麼一直有人在拍我們？」場景接下來轉到孩子們最愛的玩具反斗城（Toys "R" Us），原來五角豪氣地買下整家玩具反斗城的商品，一圓兒子的聖誕夢。

影片中五角對著賽爾說：「你可以擁有你看見的所有玩具，因為這些都是你的。」賽爾聽完，興奮的在架上拿了樂高積木、玩具槍等，還跟玩具反斗城的吉祥物長頸鹿傑菲（Geoffrey）來個大大的擁抱。賽爾在社群媒體上說到：「我問了爸爸可不可以有整家玩具反斗城當成聖誕節禮物，但我從沒想過他真的會這樣做！」又驚又喜的反應流露在賽爾的文字中，感謝爸爸五角之餘，賽爾也直呼：「這是我度過最棒的一個聖誕節！」

過去因為無法與競爭對手抗衡而面臨破產的玩具反斗城，去年關閉所有美國分店，在今年11月終於趕在感恩節前易主成功、重新開張。網友也表示，玩具反斗城的回歸是送給眾人的禮物之一，畢竟許多人的童年回憶，都是在玩具反斗城中度過的。

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