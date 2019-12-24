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龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引關注

2019-12-24 16:31聯合新聞網 綜合報導

保加利亞盲人預言家巴巴·萬加對2020年的預言公開。圖/Daily Mirror
保加利亞盲人預言家巴巴·萬加對2020年的預言公開。圖/Daily Mirror
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有「歐洲龍婆」之稱的保加利亞盲人預言家巴巴·萬加（Baba Vanga），雖已過世23年，但她留下的預言仍持續受到關注。對於即將到來的2020年，近日公布了龍婆過去遺留下來的預言，包括歐洲將受到極端主義攻擊、英國脫歐後帶來的經濟衝擊，以及亞洲將會有更多的地震海嘯等天災，引發廣大討論。

根據《Daily Mirror》報導，龍婆在85歲時因乳癌過世，至今已離世23年，但她留下的不少預言，都準確的與現實事件謀合。像是2001年美國的911恐怖攻擊事件、2004年的南亞大海嘯，以及伊斯蘭國ISIS的崛起、英國脫歐等事件，準確度高達8成。對於2020年，龍婆則預言亞洲地區，將會有更多的海嘯、地震發生，俄羅斯也可能會被隕石擊中；歐洲將會被極端主義份子以「化學武器」入侵、英國脫歐則會帶來重大的經濟衝擊。

雖然許多事件都應驗了龍婆的預言，但也有失準的時候。龍婆過去曾指出，2010～2014年會爆發核戰、2016年歐洲會成為一片荒蕪土地；今年美國總統川普可能會罹患腦瘤或其它重病，俄國總統普丁會在克姆林宮前遭到暗殺等事件，都沒有發生。

每當來到年末，龍婆過去對於新的一年所留下來的預言就會再度受到關注。而龍婆曾稱在西元3797年時地球會滅亡，但人類將會在地球毀滅前發明出移居到其他星球的技術，一直到5079年宇宙將會終結，持續引發關注。

地震海嘯

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