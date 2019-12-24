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網紅不滿600萬賓士每月故障 租直升機高空丟下砸爛

2019-12-24 10:47聯合新聞網 綜合報導

莫洛茲宣稱不滿車子一直故障，聘請直升機將車從高空摔毀。圖擷自Kolesa
莫洛茲宣稱不滿車子一直故障，聘請直升機將車從高空摔毀。圖擷自Kolesa
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俄國Youtuber莫洛茲（Igor Moroz）近日發布影片表示，他於2018年購買的賓士G63從購買至今不斷故障，令他相當不滿。於是他決定聘請直升機將他的車子從300公尺高空拋下。不過當地媒體揭露，莫洛茲之所以會摔車不過是與朋友間的打賭而已。

莫洛茲21日上傳一段影片，影片開頭他駕著Mercedes-AMG G63不滿的表示，他花20萬美金（約新台幣603萬）買車後便不斷故障，幾乎每個月都必須將車送進場維修，令他非常失望，因此決定要毀了這台車。

他決定將車輛送到高空砸毀，但由於計畫實在太瘋狂，沒有人願意幫他完成。莫洛茲遂向彼得羅茨克（Petrozavodsk）一座小機場租借直升機，在其他飛機起飛前，把汽車送上300公尺高的高空丟下。落下瞬間，車子的衝擊力道炸起一片雪花，車體摔成一片殘骸，完全看不出原本的樣貌。

但據當地媒體「Kolesa」報導，摔毀車子的原因並非如莫洛茲所說，而是因為莫洛茲與友人間的打賭，輸掉的莫洛茲必須毀掉他的AMG-G63，警方也正釐清整起事件的來龍去脈。不論如何，這段摔車的影片都為莫洛茲帶來超過83萬次的點閱率。

YouTuber俄羅斯

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