「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

模型藝術家司馬田自己設計的「海綿」蛋糕。圖／ Twitter 分享 facebook

聖誕節將至，不少人都已著手準備過節。大多數人，只要一想到聖誕節，便會聯想到聖誕樹、襪子和拐杖糖、蛋糕與火雞等。不過，聖誕節的蛋糕應該設計成什麼樣的款式呢？日本藝術家司馬田孝宏（しばたたかひろ，音譯），日前就因為他創作的蛋糕而讓眾人眼睛為之一亮。

根據Otakuma經濟新聞報導，司馬田孝宏是以小麥黏土等為原料，製作模型、裝飾品的藝術家兼動畫師。在推特上，因為常常以黏土製作出彷彿真實食物一般的模型，而受到網友們的崇拜，日前卻反其道而行，做了一個像模型的真實食物。他在推特上貼出了一張自製聖誕蛋糕的照片，照片上一塊彷彿菜瓜布的「海綿蛋糕」，唯妙唯肖地出現在盤子中。黃色的「海綿」蛋糕上，不只另外用綠色的海綿蛋糕做了「菜瓜布」，甚至還擠了一大塊用奶油所做成「清潔劑」。

司馬田表示，因為是聖誕季節，在路上常常看到各種各樣的造型蛋糕，讓他好奇，自己會做出什麼樣的蛋糕，於是便開始構思聖誕蛋糕的製作。這個實際能吃的蛋糕，包含實驗失敗在內，總共花了他兩天時間製作。要再現海棉菜瓜布的顏色和質感非常困難，讓他花了很多時間去琢磨海綿部分的黃色。

網友們看了司馬田所做的蛋糕，紛紛大呼：「太逼真了！」、「那塊奶油怎麼看怎麼像清潔劑耶」，但也有網友開玩笑表示，「看了完全不會想吃耶」、「食慾大減」。