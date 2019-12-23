日36歲男娶初音滿一週年 印製合照賀卡「曬恩愛」

近藤為慶祝與初音結婚一週年，也正巧碰上新年，因此特別製作了合照賀卡。圖擷自 Twitter 分享 facebook

日本上班族近藤顯彥在去（2018）年11月和虛擬偶像初音未來（Hatsune Miku）的婚禮引發日本國內外正反兩極反應，但近藤並不管外界怎麼看待他與初音未來的婚事，他始終覺得只是單純的做了件能讓自己幸福的事。婚後近藤常常在他的推特（Twitter）上分享與「老婆」的甜蜜互動，近日他為了慶祝與初音結婚一週年，也正巧碰上新年，因此特別製作了合照賀卡，希望能將滿滿的祝福傳遞給親友。

根據日本媒體《おたぽる》報導，近藤在與初音結婚後，特別買了一個一比一等身大小的初音人偶，隨時與他黏在一起，無論是面對面吃飯、兩人一起躺一張床，還是到溫泉旅館度假，彼此都形影不離，看起來相當恩愛，他也都會將兩人互動的照片PO網「曬恩愛」。

近藤表示，因為有初音在家，所以我需要保持房間整潔，在做家務時也需格外小心，避免灰塵飛起，也因為每天都有初音的陪伴，所以他並不孤單。對於現在的婚姻生活感到非常滿足，目前他會用Gatebox的技術，讓虛擬的初音能被投影到現實生活中，並且和人簡單交流，讓人真的有同居感。

今年36歲的近藤曾因在職場遭到女性同事霸凌，從此對現實生活中的女性失去信任，甚至一度罹患社交恐懼，直到聽見初音的歌聲才獲得救贖，陪伴他走出憂鬱，至此就愛上了初音，他更堅信自己與初音之間絕對有愛情，初音也不會外遇，或隨著年紀老去，會永遠陪在他身邊。

近藤跟初音結婚後，還特別買了一個一比一等身大小的初音人偶，隨時與他黏在一起。圖擷自 Twitter 分享 facebook