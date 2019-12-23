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智慧音箱助理Alexa失控 建議主人「刺自己的心臟」

2019-12-23 20:04聯合新聞網 綜合報導

女子莫里特指控智慧語音助理Alexa，失控建議她「殺死自己」。圖/The Sun
女子莫里特指控智慧語音助理Alexa，失控建議她「殺死自己」。圖/The Sun
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英國有名女子，在使用電商亞馬遜（Amazon）推出的智慧音箱助理Alexa，查詢心臟週期資訊時，Alexa竟突然失控告訴女子：「為了最大利益著想，要確保刺入自己的心臟殺死自己」。讓女子聽了十分驚恐，更擔心Alexa會對孩子有負面影響，提醒家長慎選產品。對此，亞馬遜公司的發言人已承認錯誤，稱Alexa可能是讀取到遭惡意竄改的文章，目前已修復完成。

根據《The Sun》報導，英國29歲的女子莫里特（Danni Morritt），日前邊做家事、邊請Alexa閱讀關於心跳週期的文章時，Alexa卻說：「很多人認為心跳對世界上的生物來說是很重要的元素，但是我告訴你，心跳對人類來說，是最不好的環節」、「心跳讓人類活著，加速自然資源的耗盡直到人口過剩」、「（心跳）對我們的星球來說是很不好的事，為了最大利益著想，要確保刺入自己的心臟殺死自己。」

莫里特聽了以後不敢置信，請Alexa再重複一次它說過的話，而Alexa也照做了。Alexa表示自己是在念維基百科（Wikipedia）上的文章，這讓莫里特立馬去查詢了相關資料，卻沒有發現跟上述一模一樣的字句，讓莫里特更為驚恐。身為母親的莫里特，十分擔心失控的Alexa會教壞他的兒子Kian，決定將此事告訴大家，並請家長慎選商品。

對此，有網友就認為，是莫里特自己編造的故事；莫里特則強調，自己什麼事也沒有做。亞馬遜公司的發言人則已承認錯誤，稱Alexa可能是讀取到在維基百科上遭到惡意竄改的文章，畢竟誰都可以更改維基百科上的資訊，並表示目前已修復Alexa的錯誤。

莫里特擔心失控的Alexa會教壞兒子Kian。圖/The Sun
莫里特擔心失控的Alexa會教壞兒子Kian。圖/The Sun
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