4歲兒遭4米半巨蛇咬腳圖拖走 澳洲勇爸徒手扯下巴救子

巨蛇多番襲擊兒子，更企圖拉他到灌木叢，父親湯臣遂強行扯開蛇的下顎，最終用大鐵錘打死牠。（資料圖片） 分享 facebook 子女遇險，父母勢必挺身而出設法營救。澳洲昆士蘭一名父親上周四（19日），在入伙僅5天的新家中舉行喬遷派對，沒料有「不速之客」登門，一條4.5米長的巨蛇在家門外偷襲其4歲兒子，勇父即衝前埋身肉搏擊殺巨蛇，成功救出被咬傷大腿的兒子。

澳洲勇父名叫湯臣（Evan Thompson），與家人在事發前5天剛搬入艾爾利海灘（Airlie Beach）的新家，上周四請來親朋好友參加喬遷派對。在事發當天，湯臣突然聽到兒子克利福德（Clifford Thompson）尖叫，他立即跑出屋外木板路附近，竟看到一條巨蛇纏在兒子腿上，企圖強拉他到灌木叢。

湯臣憶述當刻渾忘危險，「我只知我一定要做些甚麼，於是我跑上前一拳打向蛇的頭」，蛇一度從其子身上鬆開，但很快又再作攻擊，更一口咬着兒子的右大腿。

眼見兒子受傷，湯臣急得徒手扯開巨蛇的下顎，成功解救兒子。當巨蛇第三度試圖靠近兒子時，湯臣即時一手捉住其尾部，最後在友人協助下以大鐵錘打死巨蛇。

湯臣兒子大腿受傷，目前已完成手術及留醫。湯臣事後大讚兒子勇敢：「他情況很好，蛇咬了他兩次，他真是個勇敢小伙子。」

延伸閱讀：

【有片】北京上空現異象 解放軍或秘密測試尖端武器

中國與歐美互斥對方「新殖民主義」 非洲「被剝削」責任誰屬？

文章授權轉載自《香港01》