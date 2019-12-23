意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦點

英國一名男子意外購入一個高達7.6公尺的充氣聖誕「巨」人。圖/ The Sun 分享 facebook

英國有名男子為了迎接即將到來的聖誕節，一個月前在購物網站上訂了「充氣聖誕老人」。原先男子只是想用聖誕老人裝飾家門口，沒想到充氣完才發現它的高度竟直逼8公尺，街坊鄰居紛紛前來圍觀，讓男子的家一夕之間成為社區的焦點。

根據《The Sun》報導，英國有一名32歲的男子詹姆斯（Matty James），一個月前在購物網站ebay上，花了100英鎊（約4000元台幣）買了一個「充氣聖誕老人」。詹姆斯原先以為自己訂購的是長8英尺（約2.5公尺）的充氣聖誕老人，他說到：「收到貨後我覺得有點奇怪，開始充氣後我一度懷疑它真的有要停下來嗎？」直到充氣完，詹姆斯才發現它竟高達25英尺（約7.6公尺），足足是2層樓的高度，甚至擋住了鄰居的窗戶；一樓的住家只要拉開窗簾，就會看到超大的聖誕「巨」人，讓詹姆斯實在不知道該哭還是該笑。

這個意外到訪的聖誕「巨」人，讓詹姆斯的住家瞬間成為社區焦點。巨大的充氣聖誕老人甚至需要出動5個人一起出力，才能把它緊緊拴住，街坊鄰居、路過的民眾也紛紛停下來圍觀。最後，詹姆斯因為害怕強風會將充氣聖誕老人連同自己的房子吹走，決定將聖誕老人消氣，結束這場意想不到的「驚喜」。

不過，詹姆斯也表示，他希望在聖誕節當天，可以重現聖誕「巨」人的奇景，讓眾人跟它一起度過今年的聖誕節。