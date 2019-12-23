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商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

2019-12-23 14:02聯合新聞網 綜合報導

女子加琳娜·德米特里耶娃(Galina Dmitriyeva)因救護車車門未鎖好...
女子加琳娜·德米特里耶娃(Galina Dmitriyeva)因救護車車門未鎖好，送醫途中被甩飛出車外。圖擷自「英國鏡報」(Mirror)
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救護車為了搶救生命分秒必爭，有時可能會出現二次意外。俄羅斯女子加琳娜·德米特里耶娃(Galina Dmitriyeva)疑似中風被緊急送醫，卻因救護車車門未鎖好，送醫途中被甩飛出車外，幸好有路過的另一台救護車發現她，再一次緊急送醫，這個意外造成女子身體多處骨折，並無生命危險。不過離譜的是，肇禍救護車竟然開了16英里(25.6公里)都沒發現病患不見了。

據「英國鏡報」(Mirror)報導，俄羅斯的56歲女子德米特里耶娃今年4月身體突然出現中風症狀，家人緊急把她送到利佩斯克(Lipsetsk) 市的醫院，但醫院的醫務人員認為她沒有中風，因此將她轉送往扎東斯克(Zadonsk)地區醫院，就在轉院途中，德米特里耶娃發生「被救護車甩出車外」的意外，讓她終身難忘。

原來在轉院救護車上，德米特里耶娃向醫護人員反映身體感覺不舒服，說完話她就從救護車內被甩出去，重摔在馬路上，當場昏厥。幸好有另一台救護車路過發現德米特里耶娃倒在路上，趕緊送她到醫院，經檢查發現她的下巴、臀部和腿都有骨折，但無生命危險。

德米特里耶娃會被甩出去肇因醫護人員的粗心，未將救護車後門鎖好，而在意外事發後，救護車續行駛16英里(25.6公里)，車上的人員都沒有察覺到德米特里耶娃「憑空消失」不見了。院方事後不僅沒有向她道歉，還辯稱是她自願試圖「走」下救護車。目前全案仍在調查中，如遭起訴，涉案醫護人員可能將面臨一年刑期。

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