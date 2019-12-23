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商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

2019-12-23 13:51聯合新聞網 綜合報導

山崎德興在1982年所寄出海流調查瓶。當時的他還是個小學生。圖／北日本新聞社
山崎德興在1982年所寄出海流調查瓶。當時的他還是個小學生。圖／北日本新聞社
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日本中部的富士縣冰見市一名淨灘志工，17日在海邊發現一個海流調查瓶，該瓶中寫有37年前的字條。拾獲者將瓶子還給當年還是小學生的寄件人，兩人都感嘆道，好像奇蹟一樣。

海流調查瓶是一種古老且簡易的海流實驗，先在密封的瓶中封入字條，紀錄投海的時間和地點，並請拾獲者也記錄時間和地點，便可以知道從起點到終點所花費的時間與漂流的方向。

根據北日本新聞社報導，今年80歲的浜下武雄為了清理十月被颱風吹上岸的漂流木和垃圾，在距離海岸線大約40公尺的松林中發現了埋在垃圾中的一個漂流瓶。裝在蘇打汽水玻璃瓶中的字條上寫著寄件人的住址、姓名，以及「我為了調查富山灣的海流，在昭和57（西元1982）年7月18日從船上送出這個漂流瓶」的字樣。該漂流瓶距離送出時間，至今已經有37年的歲月。

浜下武雄沿著信上的地址前往尋找寄件人，然而對方已經搬離原本的住址。尋尋覓覓之後，終於在22日歸還給原寄件人，也就是今年49歲的山崎德興。37年前還是小學六年級生的山崎德興早已完全忘了有這回事，但是看到漂流瓶中的文字，也確定了是自己的東西。他表示，這37年來不只物換星移，日本的年號也從昭和、平成，到今年的令和了，「真是感慨，我要把這個東西好好保存下來。」

浜下武雄從1970年代至今，拾獲了大約有一百三十多個漂流瓶。對於這次的發現，他也表示：「經過這麼久，瓶子都沒破，真是奇蹟。」同時，也鼓勵更多的人前來協助淨灘，「你不知道在這些看似垃圾的東西裡，其實藏了多少寶貝。」

1982年寄出海流調查瓶的山崎德興(右)。圖／北日本新聞社
1982年寄出海流調查瓶的山崎德興(右)。圖／北日本新聞社
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淨灘颱風漂流木

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