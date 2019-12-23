預收90萬禮金卻取消婚禮 新娘：錢先拿去蜜月旅行

婚禮是人生大事之一。圖／ingimage 分享 facebook 結婚是人生大事之一，大多數人都會想邀請親朋好友一起共同見證這個別具意義的時刻。美國有一對即將結婚的新人，發了許多邀請函請朋友來參加婚禮，最後竟臨時取消，並將預先收到的禮金全數收進荷包。

美國網友在社群網站《Twitter》分享自己遭遇結婚禮金詐騙的故事，一名新娘在取消婚禮信件中提到「經過無數掙扎與討論，我跟家人決定取消即將到來的婚禮，新娘解釋，「即便如此，我們真的很感恩每一位大方支付禮金的親朋好友，我們竟收到了三萬美元(約台幣90萬)，但別擔心，這筆錢不會被浪費，它將被用在我們的蜜月旅行」。

她說，「由於舉辦婚禮十分昂貴，等之後我們的經濟能力穩定後，會再重新開啟禮金帳戶，另行舉辦。除此之外，如果你想為我們的蜜月送禮，可以透過亞馬遜寄給我，提供蜜月地點請私訊我」。

最後強調，「請別為我們難過，我們將持續更新婚禮資訊，並重新開啟禮金帳戶」。

親朋好友紛紛不敢置信留言「我要把我的錢拿回來，並且不會再參加你的婚禮」、「這是在跟我開玩笑嗎？還是藉口」、「搞屁阿！你告訴我你要取消婚禮還要收我們禮物？請接電話還我錢」、「我為了參加你的婚禮還跟公司請假，給了你100美元(約台幣3000元)，結果卻收到這樣訊息，你是瘋了嗎？」

結果新娘回覆「請大家冷靜，你們的言論已經嚴重傷害我，是你們自己要捐錢給我的，我還不能自由運用這筆金錢，我已經說了婚禮會擇日舉辦，而不是取消」。

新娘的發文。圖擷自 Twitter 分享 facebook

新郎的朋友回覆。圖擷自 Twitter 分享 facebook