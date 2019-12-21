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網吧也能遇到星探！女服務生仙氣逼人 被發掘當偶像

2019-12-21 19:53香港01 珍露姐姐

Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程。圖翻攝自Youtube頻道「제리Jerr...
Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程。圖翻攝自Youtube頻道「제리Jerry」
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韓國的網吧，除了網速夠快之外，設備、服務也非常周到。既有豐富的美食，在網吧打工的服務員又是俊男美女。近日，一名在網吧打工的女生，就因為長得美而被選中去當女團。

韓國的網吧不單只網速夠快，設施、服務也很周到，就連打工的服務生的外表亦非常「養眼」。近日，韓國YouTuber「제리Jerry」上傳了一條名為「網吧打工vlog」的影片。Jerry在片中記錄了自己最後一天去網吧打工的日常。清純的外表引起網民熱烈討論。

在影片中，Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程，她的工作主要是在廚房，負責沖飲品和煮食物。不少網友看了影片後，激讚Jerry的美貌，「雖然只是穿著很普通的服裝，卻覺得她散發著清純氣質」、「五官精細，像個芭比娃娃」。

Jerry現時為女團「像初次一樣」（처음처럼）的成員。根據她YouTube上的時間點，網友估計Jerry是在結束網吧的工作後才當上女團，猜測她是在網吧工作時被星探發掘。其實，Jerry以前一直都有參加舞團，不時會在YouTube上看到她跳舞的樣子。

Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程。圖翻攝自Youtube頻道「제리Jerr...
Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程。圖翻攝自Youtube頻道「제리Jerry」
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不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__...
不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__o_o」
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不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__...
不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__o_o」
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不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__...
不少網友稱讚Jerry的美貌，「她散發著清純氣質」。圖翻攝自IG「yujin__o_o」
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延伸閱讀：

韓國YouTuber超似Irene　韓網民：不是Irene的失散姊妹嗎？

【全民造星II】Jerry繼文贏小組賽都要被out　網民不值︰好唔公平

文章授權轉載自《香港01》

韓國舞團YouTuber

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