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英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」

2019-12-21 09:34聯合新聞網 綜合報導

男孩們如願以償地見到了史蒂菲，史蒂菲也玩得很開心。圖／Twitter
男孩們如願以償地見到了史蒂菲，史蒂菲也玩得很開心。圖／Twitter
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剛搬家到英格蘭布里斯托的傑克麥可頌（Jack McCrossan）和他的三個朋友從小都和狗玩在一起，因此，當他們知道新房東不讓他們養狗的時候大受打擊。正因如此，當他們發現隔壁鄰居的小狗透過窗戶望著他們看的時候，他們想出了一個點子：應徵這隻狗的「保母」。

根據BuzzFeed報導，傑克一行人寫了一封信給鄰居，表達了他們想要照顧這隻狗的意願，事情卻朝向他們沒有預料到的方向發展。寫信後幾天後，男孩們受到了一封回信，信封上還蓋了一個狗腳印。信裡用狗狗史蒂菲（Stevie Ticks）的口吻，描寫她很樂意與男孩們成為朋友，「代價」是要陪她丟接球，並適時地幫她搔搔肚子。

史蒂菲的回信上印著她的掌印。圖／Twitter
史蒂菲的回信上印著她的掌印。圖／Twitter
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傑克將這兩封信和事件的始末貼在推特上，很快地就引來了大批網友，逐漸在網路上發酵。

15日，男孩們如願以償地和史蒂菲相見歡。他們在史蒂菲飼主的房子裡玩耍。「她一定玩得很開心。他們走了以後，史蒂菲一直在對著窗戶和門口哀鳴著。」史蒂菲的飼主莎拉（Sarah Tolman）在受訪時說道。

莎拉是當初這封信件的「代筆者」。她指出，她認為回覆這封信件是有必要的。看見男孩們為了和狗玩耍所付出的努力，讓她決定寫下這封信。

史蒂菲的回信由飼主莎拉「代筆」。圖／Twitter
史蒂菲的回信由飼主莎拉「代筆」。圖／Twitter
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房東保母寵物

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