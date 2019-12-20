日本漁民捕獲稀有「白海參」 網友：長得很像蟹味棒

日本三重縣漁民捕獲了純白海參。圖／ J-town 分享 facebook

日本西部三重縣志摩市的水族館「Shima Marineland」官方推特上貼出了一張有趣的照片，這張照片是漁民所捕獲、送到水族館的稀有白海參。這隻海參全身彷彿像是被漂白過一樣純白，水族館方面認為是刺參科的突變種，決定將牠展示在館中。

由於海參在日語中，又被稱為海鼠，因此也有網友將之與明年的鼠年做了聯想，認為這是明年一整年吉祥的徵兆。

網友們紛紛在下方留言欄留言道：「白海參感覺會帶來好運！」、「這是天意啊，白海參出現，代表日本會很平安」，除了認為是吉兆的留言之外，也有些網友們留下了「長得很像蟹味棒」、「好像生麵糰」、「這關東煮吧」等聯想到食物的有趣留言。

日本三重縣漁民捕獲了純白海參。圖／ J-town 分享 facebook

根據J-town的報導，該海參是由附近南伊勢町的資深漁民送來館內，該漁民表示自己也是第一次捕獲純白的海參。這隻海參大約13、14公分左右，館內正好為因應鼠年將至，設置了「以鼠為名」特展，因此馬上就將這隻海參納入特展中。除了海參以外，還展出了「老鼠斑」、「米奇魚」等等。

J-town也詢問了館方，是否有過白色海參象徵吉祥的記載。

「這個嘛，雖然很常聽到，不過就我們所知沒有這樣的說法。不過，既然是在鼠年新春之前，因緣際會遇到這麼稀有的白色『海鼠』，也許真的是相當幸運呢。歡迎各位務必前來觀賞。」館方如此回覆。