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她冰封「丈夫遺體10年」 夫留遺書：妻不用爲我的死負責

2019-12-20 15:57聯合新聞網 綜合報導

妻子冰封丈夫遺體10年。示意圖／ingimage
妻子冰封丈夫遺體10年。示意圖／ingimage
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美國猶他州一名75歲老婦人珍妮（Jeanne Souron-Mathers）在家自然死亡，但警方卻在她家冰箱尋獲丈夫保羅的遺體，經評估已冰封10年以上。根據本周公布的搜索令，保羅生前曾寫信公證「妻子不需要對我的死亡負責」，案件仍持續調查中。

根據《CNN報導，珍妮在今年11月於家中自然去世，警方上門搜索時，發現冰箱藏著丈夫遺體，冰封至少10年以上，且找到保羅生前親手在紙張寫下「妻子不需要對我的死亡負責。」

根據鹽湖城論壇報（The Salt Lake Tribune）報導，保羅在58歲時被診斷出患有絕症，一直在當地退伍軍人醫療中心接受治療，曾有目擊者在2009年2月4日看見他，之後便消失蹤影。檢調單位推估，保羅死亡時間是在2009年2月4日至2009年3月8日之間。

警長漢森表示，已提出傳票調閱病史與財政紀錄，目前仍在調查中，由於保羅是名退伍軍人，每個月退伍軍人事務部（Veterans Affairs）與社會安全局（Social Security Administration）都會匯入補助金，因此要釐清當事人死後，是否每月持續提供補助金。

警察CNN

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