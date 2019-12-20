洗掉郵戳偷賣郵票 英夫婦無本獲利1562萬判囚

哈里森2007年起，以「Affordable Stamps」作招徠在網上兜售「循環郵票」。（示意圖/YouTube） 分享 facebook

英國一對夫婦洗掉70萬張郵票上的郵戳，然後包裝成全新的郵票在網購平台兜售，騙取了40萬英鎊（新台幣約1562萬元）並過著奢華生活。當地法庭日前就案件判刑，夫妻二人分別被判入獄4年和2年。

52歲的被告哈里森（Paul Harrison）於2007年起以「Affordable Stamps」（經濟實惠郵票）作招徠，在網上兜售其「循環郵票」，44歲妻子薩曼塔（Samantha）對於丈夫的行為視而不見。據稱，哈里森夫婦生活奢華，經常去旅行，並購有一輛有自訂車牌的寶馬（BMW）轎車。

法庭文件顯示，當局早前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的信件分類室發現有一堆寄至多間學校的信件被退回，原因是信件上的郵票無法通過紫外線測試，工作人員在紫外燈下看不到螢光粉的痕跡。警方展開調查，追查到哈里森位於南約克郡巴恩斯利（Barnsley，South Yorkshire）的寓所，在屋內檢獲被洗去郵戳的郵票，以及相信用來抹乾郵票的毛巾。

哈里森被控涉嫌修改、提供和擁有欺詐物品，他同時承認洗錢和額外提供欺詐物品，最終被判入獄4年；其妻洗錢罪成，被判處2年徒刑、緩刑2年以及150小時社會服務令。

除了哈里森夫婦，警方在行動中還拘捕另一名57歲男子。警方是在2016年展開行動，突擊搜查前牙科技師勞特（Graham Rought）的住所，當時他正在花園的小屋洗郵戳，據稱，勞特2年半前開始製作「循環郵票」，他承認修改、提供和擁有欺詐物品以及洗錢，被判18個月緩刑以及85個小時社會服務令。

延伸閱讀：

台女寄13kg包裹去新西蘭 496枚郵票當花紙 貼滿3面紙箱超壯觀

朝鮮郵票博物館重開 主角唔止金氏家族？

文章授權轉載自《香港01》