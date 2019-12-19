親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／藥學系畢業卻從頭考醫科！明年重考大學人數飆新高

單親媽媽的外送悲歌：家庭扶助政策該怎麼做？

8歲女童全身狂滲血流紅眼淚 一天發作5次

2019-12-19 20:52聯合新聞網 綜合報導

印度一名女孩疑似患有血汗症，全身不停流出紅色液體，一天還會發作5次。（為免讀者不...
印度一名女孩疑似患有血汗症，全身不停流出紅色液體，一天還會發作5次。（為免讀者不適，血跡部分有做變色處理）圖擷自太陽報
分享

印度一名8歲女孩達布拉瑪（Chwngsasa Debbarma）從今年四月開始身體出現奇怪的症狀，不僅會從耳朵和鼻子中流出紅色的液體，就連流汗時手臂和腿上的汗水也都是紅色的，這種怪異的症狀震驚了許多人。

根據「太陽報」報導，這起案例發生在印度東北部的特里普拉邦（Tripura），該名女孩在今年四月無預警發作後被送往醫院，但醫生們卻對她的症狀束手無策並感到困惑。女孩流出紅色液體的症狀每次都會持續十分鐘，而一天至少會發作五次。

經過初步檢查後，女孩被醫生懷疑是罹患罕見的「血汗病」，這種疾病造成皮膚中的微血管破裂使得血液在通過汗腺中被擠出，通常一千萬人當中只會有一起病例，而這種疾病會導致患者的血液從皮膚中滲出，但醫生也表示，女孩的病需要持續追蹤才能確定，現在還無法斷言她就是罹患了血汗病。

女孩在最初病發時，醫生對她進行一些初步的醫療檢查，並給她藥物服用，而她流血的情況也只持續了幾天，但不久之後她出血的範圍開始擴大，從鼻孔、嘴唇、舌頭、頭部、四肢、眼睛、耳朵等地方都開始流血，出血的情況也讓女孩越來越不安並且出現胸痛的症狀。

報導中指出，目前女孩已經被送往另一間醫院，在醫生持續觀察與醫治下她的病情也逐漸好轉，但儘管如此醫療團隊也仍在努力查明女孩的病情及其原因。另外印度也有一名婦女被診斷出患有血汗病，但因為她不停流出紅色液體，自此之後就被貼上了巫婆的標籤。

印度耳朵患者

延伸閱讀

媽媽的小英雄！7歲女兒從Youtube學CP...

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離...

國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學

18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

小確幸不保？英國發明「傾斜馬桶」 壓縮上班族如廁時間

2019-12-19 18:05

影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬

2019-12-19 16:12

購票遇困難…他按求助鍵鮮肉票務員秒迸出 網全歪樓：帥到想狂按！

2019-12-19 12:00

前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47

小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻

2019-12-18 19:55

英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵

2019-12-18 19:41

新娘要求伴娘「素顏出席」婚禮 超瞎理由讓網傻眼

2019-12-18 18:30

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書

2019-12-18 17:53

男子灌木叢求婚卻遭劇毒蜘蛛咬傷 屁股腫脹4天後動彈不得

2019-12-18 16:50

廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇

2019-12-18 16:25

好想家！留學10年忽見「整列台灣車廂」秒落淚 網聲援：世界到處都是

2019-12-18 12:00

BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

2019-12-18 10:39

千元台幣買法國古堡？跟1700人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

2019-12-17 19:01

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

「我被詛咒了！」朋友一句話 讓肯德基爺爺突然長出手腳

2019-12-17 13:35

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

2019-12-17 12:44

美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

2019-12-17 09:14
看更多

熱門文章

美國眾院通過 川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25

小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

2019-12-19 12:07

川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散

2019-12-19 10:00

不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59

前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47

華郵選出年度19件好事 台灣同婚、香港爭民主在列

2019-12-19 09:54

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

2019-12-19 10:30

日記者遭性侵獲歷史性賠償 嫌犯卻未被起訴

2019-12-19 00:09

地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑

2019-12-19 12:04

發動機起火 全日空機長靠單發動機折返福岡

2019-12-19 13:18

美國商務部加強防堵華為 美企跳腳

2019-12-18 23:47

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48

影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬

2019-12-19 16:12

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber

2019-12-19 12:52

18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸電雙雙慘死

2019-12-19 17:58

影／揮別藥罐子！癌童完成漫長化療 反應惹哭網友

2019-12-19 12:29

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

影／川普彈劾案通過，然後呢？2分鐘看後續發展

2019-12-19 16:47

Volvo貨車部門賣給Isuzu

2019-12-19 03:37

川普彈劾案表決馬拉松 台灣時間今早揭曉

2019-12-19 00:09

取消讓子加一個小錯 圍棋高手李世乭慘輸人工智慧

2019-12-19 19:16

川普遭彈劾但股市淡定 除非此事發生代誌才大條

2019-12-19 17:51

眾院將表決彈劾川普條款 美股幾乎持平

2019-12-19 06:31

控民主黨「政變」 彈劾表決前夕…川普又發飆了

2019-12-19 00:09

陸公佈對美關稅第二次排除清單 石化產品暫停加稅

2019-12-19 15:07

彭博：美擬加大對華為出口管制

2019-12-19 00:32

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37

美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀

2019-12-19 11:01

小確幸不保？英國發明「傾斜馬桶」 壓縮上班族如廁時間

2019-12-19 18:05

全球經濟前景 經理人看好

2019-12-19 03:37

國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學

2019-12-19 16:49

維也納芭蕾學院爆虐待學員 鼓勵年幼舞者抽菸瘦身

2019-12-19 16:53

中俄提案解禁制裁不是扯美國後腿 而是勸北韓別妄動

2019-12-18 22:39

美眾院民主黨議員：已與波洛西討論延後將彈劾案送參院

2019-12-19 09:00

澳洲熱破紀錄 均溫40.9℃

2019-12-19 00:09

英女王耶誕午宴 哈利全家缺席改到美國度假

2019-12-19 18:09

眾院開始辯論彈劾川普條款 預定數小時後表決

2019-12-19 02:33

韓國青年迷上粗俗大企鵝？打敗BTS奪下年度風雲人物

2019-12-19 09:19

美股漲勢終止 市場關注川普彈劾案進展

2019-12-19 07:57

8歲女童全身狂滲血流紅眼淚 一天發作5次

2019-12-19 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top