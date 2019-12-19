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前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47香港01 記者方蕙珊／報導

比爾斯承認與未成年學生互換不雅照。（YouTube截圖）
比爾斯承認與未成年學生互換不雅照。（YouTube截圖）
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捲入性醜聞的美國前肯塔基州（Kentucky）小姐比爾斯（Ramsey Bearse），早前承認與未成年學生互傳不雅照，但強調自己當日只想把照片傳給丈夫，豈料誤傅照片給學生，為了「息事寧人」才應對方要求繼續發送裸照

任職中學教師的比爾斯被控於去年8月至10月，透過社交平台Snapchat向一名15歲男生傳送多張聚焦胸部的裸照，男生則向比爾斯傳回陽具照片，結果師生二人互相傳裸照及展開性愛對話，男生母親發現後報警，比爾斯同年12月被捕。

比爾斯周二（17日）出庭受審，她在庭上承認曾向男生發放裸照，但她堅稱原本只想把照片發給丈夫，只是陰錯陽差誤傳給男生，對方隨即索取更多裸照，而她擔心「未能平息事件」故照著辦。

庭上表現激動　雙手合十懺悔

29歲的比爾斯庭上表現激動，一度雙手合十低頭懺悔，並謂：「由於我是成年人，他只有十幾歲，所以這是我的錯，我願為此負上全責。」比爾斯坦言與未成年學生互傳不雅照「我因此犯下這罪行，我搞砸了。」

比爾斯承認一項「管有描繪未成年人露骨性行為物品」罪名，法庭將於明年一月宣判刑期，比爾斯面臨最高兩年監禁，或緩刑50年，以及終身被列入性罪犯名冊，她現准保釋候判。

比爾斯於2014年奪得肯塔基州小姐冠軍。（YouTube截圖）
比爾斯於2014年奪得肯塔基州小姐冠軍。（YouTube截圖）
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比爾斯2014年參加肯塔基州小姐選美比賽，憑著演奏小提琴令評委留下深刻印象，最終摘下桂冠。她其後代表所屬的州份參加美國小姐選舉，躋身全國前12名。比爾斯隨後在西維珍尼亞州（West Virginia）一中學任教科學，但自從捲入性醜聞後，已被校方停職。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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