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夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書

2019-12-18 17:53聯合新聞網 綜合報導

雙胞胎姊妹與先生。圖擷自Turning Point Generation臉書
雙胞胎姊妹與先生。圖擷自Turning Point Generation臉書
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南非有一對雙胞胎姊妹22歲時同時愛上一位48歲男子，在男子主動強烈追求下，雙胞胎姊妹決定一起嫁給這名男子並一起生活，甚至同時懷孕。不過婚後並未帶給雙胞胎姊妹美滿的生活，因為她們發現丈夫不僅沒有愛過她們，更是一位以娶處女為傲的人。雙胞胎姊妹近日把她們的經歷寫成書而曝光，引起網友熱烈討論。

綜合外媒報導，從小就由祖母帶大的雙胞胎姊妹奧瓦米（ Owami Mzazi ）及奧爾薇（ Olwethu Mzazi ），因家境貧窮，從小就立志進入演藝圈，一方面是追求夢想，也希望能藉此改善貧苦的生活。兩人踏進演藝圈後就遇到了48歲的電視劇導演姆扎齊森尼（ Mzukiseni Mzazi），他不僅是雙胞胎的老師，私下也十分積極主動地追求雙胞胎姊妹倆，而雙胞胎姊妹也同時愛上他。

在2011年結婚後的3個月，她們發現原來姆扎齊森尼隱瞞早已結婚而且擁有許多孩子的事實，雖然她們感到被欺騙，但為了愛情和腹中的孩子，她們忍隱下來。沒想到這卻是噩夢的開始，姆扎齊森尼開始不時暴力相向虐待她們，要她們做粗重的工作，甚至玩恐怖把戲，最後她們無法再容忍下去決定離婚。其實她們在幾年前就想離婚，但考慮到孩子，才會拖到現在，她們認為姆扎齊森尼根本沒愛過她們，會娶她們只因兩人是「處女」，他以娶處女為傲。

離婚後，雙胞胎姊妹決定重新開始，她們除了把這段經歷寫成書，也表示不排斥再婚，而且還要嫁給同一位丈夫，她們說兩人是雙胞胎，雖身體不同但卻擁有相同的靈魂，只不過下一次絕對不會因衝動而步入婚姻。

南非雙胞胎

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