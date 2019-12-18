BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

BBC節目《Talking Movies》日前到孟買拍攝，意外看到一隻白狗搭著主人的肩「騎車」。圖擷自 Twitter影片 分享 facebook

節目直播隨著現場狀況不同，有時會出現令人會新一笑的漏網鏡頭。英國BBC的節目《Talking Movies》主持人湯姆（Tom Brook）在為特別節目進行拍攝時，後方突然出現一隻騎機車的狗狗。影片在網路上瘋傳，據網友表示，這隻狗狗經常如此出現在當地。

日前湯姆到印度孟買為節目《Talking Movies》進行拍攝，他坐在一輛白色自動人力車上看著鏡頭說話時，他身後的馬路上突然出現一個大白狗穩穩地站在機車上，兩隻前腳搭著主人的肩膀，看起來就像牠在騎車一般，令觀眾看傻眼，影片也隨之在網路上瘋傳。

一位推特用戶提姆（Tim Kimber）將影片上傳，上千人按讚並討論著這段影片，網友留言：「這支影片帶給我需要的快樂」、「看到影片第16秒你會很快樂」、「這是真的嗎？」、「我愛我的印度」。

This is the most Indian photo bomb 😂 pic.twitter.com/dtAcmByofW — Tim Kimber (@Tim_Kimber) 2019年12月1日

不過影片中的狗狗似乎在當地早就小有名氣，有網友就在提姆的影片下方上傳另一段影片，同樣的那隻白狗搭在主人肩上乘車，行駛在不同街區。另外也有當地網友留言表示，他詢問當地的商家得知，狗狗每天都會「騎摩托車」出現在同樣的街區。