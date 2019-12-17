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千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34聯合新聞網 綜合報導

只要花55塊美金，就能成為法國古堡維布拉克（Vibrac）的主人之一。圖/CNN
只要花55塊美金，就能成為法國古堡維布拉克（Vibrac）的主人之一。圖/CNN
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還在思考要送什麼聖誕節禮物嗎？或許你可以考慮花55塊美金（約新台幣1656元），為你的朋友送上法國古堡大禮。法國遺產維護新創公司達太安（Dartagnans）及非營利組織「領養城堡（Adopte un château）」發起一個集資計畫，預計募資124萬歐元（約新台幣4161萬元）來復興一座法國古堡昔日的光彩。所有捐贈者都可以獲得古堡中的一小塊土地，目前已有17萬歐洲人、1千7百位來自其它國家的捐贈者參與計畫，成為這座古堡的共同擁有者。

根據《CNN》報導，這座中世紀貴族居住過的古堡維布拉克（Vibrac），位在法國西部的德塞夫勒省，2018年時被遺產維護新創公司達太安以及非營利組織「領養城堡」買下。達太安的創辦人羅曼（Romain Delaume）認為這座古堡具有觀光價值，他說到：「這座城堡就像一塊被遺棄了百年的天然金塊」。而這座古堡所在的區域，是古堡的觀光熱區，鄰近有一古堡整修計劃，目前已吸引1萬5千人次到訪。

古堡維布拉克位在法國西部的德塞夫勒省，該區為古堡觀光熱區。圖/CNN
古堡維布拉克位在法國西部的德塞夫勒省，該區為古堡觀光熱區。圖/CNN
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位在夏朗德河（Charente river）小島上的古堡維布拉克，原為9世紀的堡壘，後來在14、15世紀的文藝復興時期，被富有的馬勒伊貴族持有了將近150年，最後被轉了好幾手後，古堡終被大自然的力量所包圍，周圍佈滿藤蔓及雜草。

該古堡整修計畫也考量到生態問題，他們希望能夠在古堡周圍種植生生不息的植物，來確保古堡的生命力。此處也將以對環境影響最小的方式建立一個生態旅館，並舉辦了一個能夠使古堡繼續保持活力的建築比賽，希望維布拉克能夠融合過去與現代，成為21世紀的新城堡。

這座古堡被遺產維護新創公司達太安創辦人認為是被遺棄了百年的天然金塊。圖/CNN
這座古堡被遺產維護新創公司達太安創辦人認為是被遺棄了百年的天然金塊。圖/CNN
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法國古蹟觀光

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