千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

只要花55塊美金，就能成為法國古堡維布拉克（Vibrac）的主人之一。圖/ CNN 分享 facebook

還在思考要送什麼聖誕節禮物嗎？或許你可以考慮花55塊美金（約新台幣1656元），為你的朋友送上法國古堡大禮。法國遺產維護新創公司達太安（Dartagnans）及非營利組織「領養城堡（Adopte un château）」發起一個集資計畫，預計募資124萬歐元（約新台幣4161萬元）來復興一座法國古堡昔日的光彩。所有捐贈者都可以獲得古堡中的一小塊土地，目前已有17萬歐洲人、1千7百位來自其它國家的捐贈者參與計畫，成為這座古堡的共同擁有者。

根據《CNN》報導，這座中世紀貴族居住過的古堡維布拉克（Vibrac），位在法國西部的德塞夫勒省，2018年時被遺產維護新創公司達太安以及非營利組織「領養城堡」買下。達太安的創辦人羅曼（Romain Delaume）認為這座古堡具有觀光價值，他說到：「這座城堡就像一塊被遺棄了百年的天然金塊」。而這座古堡所在的區域，是古堡的觀光熱區，鄰近有一古堡整修計劃，目前已吸引1萬5千人次到訪。

古堡維布拉克位在法國西部的德塞夫勒省，該區為古堡觀光熱區。圖/ CNN 分享 facebook

位在夏朗德河（Charente river）小島上的古堡維布拉克，原為9世紀的堡壘，後來在14、15世紀的文藝復興時期，被富有的馬勒伊貴族持有了將近150年，最後被轉了好幾手後，古堡終被大自然的力量所包圍，周圍佈滿藤蔓及雜草。

該古堡整修計畫也考量到生態問題，他們希望能夠在古堡周圍種植生生不息的植物，來確保古堡的生命力。此處也將以對環境影響最小的方式建立一個生態旅館，並舉辦了一個能夠使古堡繼續保持活力的建築比賽，希望維布拉克能夠融合過去與現代，成為21世紀的新城堡。