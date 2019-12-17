20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

英國一名年僅20歲的女子，藉由販賣自己的「大尺度影音」，平均一個月收入就高達2500英鎊（約台幣10萬）。圖擷自 太陽報 分享 facebook

隨著網路科技的發達，越來越多人開始經營社交平台或個人影音頻道，不僅可以賺錢還可以讓更多人認識自己。日前英國一名20歲的女子，藉由「OnlyFans」社群互動平台，販賣自己的「大尺度影音」，平均一個月收入就高達2500英鎊（約台幣10萬），年紀輕輕的她更買下了要價21萬英鎊（約台幣840萬）的房子。

根據英國《太陽報》報導，這名來自英國肯特郡（Kent）的20歲女子，在她16歲到18歲時原本從事服務業，但自從接觸到「OnlyFans」社群平台後，她便開始化名為「BunnyRoseX」，販賣大尺度照片及影音，並以每張起跳價4英鎊（約台幣160元）的照片，和17英鎊（約台幣680元）的影片，在該平台出售，長期下來他已累積不少粉絲，甚至為她賺進不少鈔票，平均月收入至少10萬台幣，還買下一棟超豪華的新房子。

報導中也提到，女子表示，她賣給網友的並非全都是裸露的相片及影片，先前也有瘋狂粉絲要求她提供舔腳或膝蓋的照片，甚至還有單純只有手部的照片。然而除了支付現金外，粉絲也提供她各種禮物，從包包到鞋子再到金錢一切應有盡有。但比起禮物，她透露自己更想收到亞馬遜的禮品卡，這樣才能避免家裡的住址曝光。

她也坦言，曾因這份工作遭受許多人的輕視與批評，甚至還有人會當場向她說教，不過她卻表示，能理解那些人的想法，但不會對她的生活有任何影響。