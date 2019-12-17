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京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21聯合新聞網 綜合報導

高齡96歲的岩崎菊野竟日日騎車上工！圖/テレビ東京
高齡96歲的岩崎菊野竟日日騎車上工！圖/テレビ東京
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日本京都山奧的一處村莊，在人口逐漸外移後，僅剩下3位阿嬤居住於此，而這3人竟都超過90歲，讓這個村莊的平均年齡直逼93歲！高齡的3位阿嬤平常騎摩托車、步行往返住家及工作處，靠著販售日式傳統糕餅維生，高齡卻仍充滿活力的生活秘訣是「保持微笑」。

根據《テレ東プラス》報導，這個村莊距離日本首都東京車程約4個小時，從京都綾部車站搭乘1個小時的公車後，還必須要走上15公里才能夠抵達。住在這裡的3位阿嬤，分別是高齡96歲的岩崎菊野（岩崎キクノ）、93歲的渡邊藤子（渡辺ふじ子）以及89歲的細見惠美子（細見恵美子）。其中渡邊藤子及細見惠美子是姐妹，而岩崎菊野是他們的堂姐。

3位阿嬤平常靠著販售傳統日式菓子維生。圖/テレビ東京
3位阿嬤平常靠著販售傳統日式菓子維生。圖/テレビ東京
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3位阿嬤靠著販售日式傳統菓子維生，3人會在早上會合，一起製作菓子，平時靠著騎車、步行來往住家及工作處。午餐過後，會有午休的小憩時間，3人同樣的睡姿超級可愛！在一年一度的祭典完成後，3位阿嬤也會喝啤酒一起慶祝，多采多姿的生活就像年輕人一樣。

這個村莊在昭和30年（1955年）時最為興盛，共有15個家庭、約70人居住於此。但是隨著歲月流逝、人口外移，現在這個村莊僅剩下3位阿嬤。他們在這裡住了近1個世紀，度過美好的青春、婚姻、家庭生活，也歷經了與家人的離別。雖然生活不便，但大自然帶給他們的富饒環境，讓3位阿嬤不曾想過離開這塊土地。渡邊藤子信心滿滿地說到，「我一定會活到100歲！」、細見惠美子也說，「我就像20歲一樣！」，不服老的3位阿嬤靠著笑顏常開的秘訣，充滿活力的生活著！

3位阿嬤連睡姿都一樣，超級可愛！圖/テレビ東京
3位阿嬤連睡姿都一樣，超級可愛！圖/テレビ東京
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高齡化人口老化老年人口京都

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