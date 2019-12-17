美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

亞伯拉罕在IG上載短片，分享自己接受陰部嫩膚的過程。圖擷自 IG 「Farrahabraham」 分享 facebook

不少網紅為了爭取收視會做出令人嘩然的事，美國一名曾經登上實況電視節目《嫩媽（Teen Mom）》的女子亞伯拉罕（Farrah Abraham）近日上傳短片，分享自己「腿張開」接受陰部嫩膚的過程，引來網民批評。

亞伯拉罕在Instagram短片中完成介紹後，鏡頭一轉已經看到她躺在床上張開雙腿，由醫生為她使用儀器進行陰部嫩膚療程。亞伯拉罕不時將鏡頭前後調轉，將醫生也拍進鏡頭之外，同時不斷說明療程進行到什麼步驟，例如「正在處理外圍」，而醫生就接力解釋療程可以令陰部外觀更好等。

亞伯拉罕完成療程之後看過對比圖，表示「我下面的『性感聖誕老人』看起來更加性感了，這是真的！」不過網民對於亞伯拉罕的行為似乎不太買帳，有人留言指「真的嗎」，甚至有人說「沒有人在意」。

根據外媒報道，相關療程於今年8月進行，只是亞伯拉罕近日於IG上串流直播相關短片。向來作風大膽的亞伯拉罕，類似事件亦非首次發生，她去年8月曾進行陰唇成形術（Labiaplasty），而最令觀眾們吃驚的是原來她的10歲女兒曾經收看短片並留言評論。

當時亞伯拉罕曾反駁，「任何人都可以看到這個直播，而且這是有教育意義的」，而負責做療程的醫生就認為亞伯拉罕十分勇敢，願意分享她的經驗並且將過程分享給主流社會。醫生亦都指出，療程改變了不少人的命運，而且是她最喜歡做的療程之一。

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文章授權轉載自《香港01》