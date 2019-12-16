這兒子「太孝順」！巴西男子扮女裝替母考駕照

巴西43歲的男子海特（右）男扮女裝，假扮成母親的樣子（左）。圖/ The Sun 分享 facebook

在巴西，有一名男子因為母親連考3次駕照都沒過，因此萌生扮女裝幫媽媽考駕照的想法。男子戴上假髮、穿上花襯衫及長裙，畫上完整的妝容，遠看就像正常女性般的打扮，通過了檢驗人員的查證進入考場，最後仍被考官識破。男子稱，母親事前並不知道他假扮女裝幫忙考駕照，他只是想幫媽媽的忙。

根據《The Sun》報導，巴西43歲的男子海特（Heitor Schiave），因為不捨媽媽連考3次駕照都沒有通過，竟萌生扮女裝幫媽媽考駕照的想法。他穿上女裝、畫上全妝，打扮成媽媽的樣子，成功通過檢驗身份的查核關卡，順利進入考場。以為計畫完美無缺的他，卻在考官門多薩（Aline Mendonça）上車準備考試時被識破。門多薩說到，「一開始我完全沒察覺到異樣，因為這已經是第5個考生，我已經有點疲憊了，直到我坐上車，才發現他完全是個假扮女裝的男生！」

門多薩向男子要求確認身份，海特才坦承自己假扮女裝的事實，由於此舉已涉及犯罪，因此門多薩毫不猶豫的報警。海特向警方供稱，自己只是因為母親太害怕再考第4次駕照，才自作主張幫母親考試，母親事前完全不知情。

海特被警方逮捕後，面臨詐欺、試圖欺騙政府部門等罪名，在接受警方調查後保釋出獄。