超尷尬！主持人連播8小時喊卡 直接癱倒鏡頭仍放送

湯姆以為鏡頭卡了便直接累癱在椅子上，沒想到網路直播的節目仍在播送中。圖/ Twitter 分享 facebook

日前英國舉行國會大選，預計選出下議院650個席次，最後由主張脫歐的保守黨大勝。開票過程中，英國獨立電視台的主持人湯姆，因為熬夜連續主持長達8小時，以為鏡頭全卡了，嘆了一口氣後，直接累癱倒在椅子上。沒想到網路直播節目還在播送中，讓觀眾看到史上最尷尬的一刻。

根據《Mail Online》報導，英國獨立電視台（Independent Television，ITV）的主持人湯姆（Tom Bradby），主持的選情分析節目從英國當地時間12日晚間9時55分開始，向觀眾報導最新的開票情況。節目持續至隔日早上6點，馬拉松式的報導讓湯姆不僅整晚沒睡，在8小時之間完全沒有休息過。節目結束後，湯姆不知道網路直播尚未切斷，開始收拾手邊資料，對鏡頭乾笑了幾秒後，嘆了一口氣便直接累癱在椅子上，被觀眾看到超尷尬的一幕。

身為媒體同行的英國BBC主播史考特（Scott Bryan）聞訊後在社群媒體上發文，表達對湯姆的尊敬。也有人說到，「看完這幕我更愛他（湯姆）了」，大大讚賞了湯姆的敬業態度；有網友更感同身受地表示，「他就跟現在的我們一樣」。

針對這次的英國國會大選，不少媒體也被民眾指控報導不中立，像是英國媒體BBC就被認為過於偏袒保守黨，受到民眾批評。