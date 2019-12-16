農業研究新發現 5公尺外也能偵測到植物發出的聲波

新研究發現，番茄會在感知到壓力時，發出人類無法聽見的聲波。示意圖／ingimage 分享 facebook

雖然近年來有研究指出，植物可能有類似動物的視覺、聽覺和嗅覺的能力，但因為它們沒有腦，所以還是經常被視為反應能力非常慢，或是沒有反應能力的生物；然而，近期有科學家紀錄到，植物在因為缺乏水分而產生壓力時，會在空氣中發出人類聽不見的聲波，甚至首度在5公尺外偵測到植物的聲波，被認為是開啟了精準農業（precision agriculture）的新扉頁。

根據《NewScientist》報導，以色列臺拉維夫大學（Tel Aviv University）的研究團隊，日前針對番茄及菸草兩種植物進行研究，發現它們在因為缺乏水分或是根莖被切斷而產生壓力時，會發出人類無法聽見的聲波。研究團隊將麥克風放置在距離植物10公分的地方，結果偵測到20到100千赫茲（kHZ）的聲波，部分哺乳類動物及昆蟲甚至可以從5公尺外聽見、回應此聲波。研究團隊表示，「這些新發現可以改變人類對植物沒有任何反應的看法。」

其實在過去，就曾紀錄過植物因木質部輸送水份時，產生的「氣穴現象（cavitation）」發出聲波震動。但這個新研究是首次發現在5公尺距離之外，還可以偵測得到植物的聲波。此外，還能從聲波的密度、頻率，去分辨植物是因為什麼事件感知到壓力。

團隊表示，儘管是針對番茄及菸草進行研究，但他們相信其它植物同樣會因為感知到壓力而發出聲波。學者也認為，這樣的新發現有助於指出因氣候變遷影響而受乾旱之苦的地區。