男面試爽約稱奶奶過世 對方慰問竟被怒嗆只因揭穿謊言

達倫在臉書上分享自己超傻眼的經驗。圖/ Facebook 分享 facebook

如果臨時不能趕赴一場面試，你會選擇怎麼做呢？在英國，有名男子原與一名公司主管約好面試時間，卻沒有出現也不回覆主管的訊息。男子事後稱自己是因為奶奶過世了才失聯，該名主管因此寄了一封慰問信到男子家中。沒想到男子卻傳訊息怒嗆主管，原因竟是因為他「謊稱奶奶過世」而被妻子責罵，讓這名主管相當無奈。

根據《Mail Online》報導，英國有一名主管達倫（Darren Street）日前將一對話紀錄上傳到社群媒體，達倫表示，有名男子跟自己約好要面試，但他既沒有回覆提醒訊息，亦沒有在約好的時間出現。幾個小時後，達倫收到男子的訊息，男子稱自己是因為奶奶突然過世，才沒有前往赴約。達倫說，「當我看到男子回覆的訊息，我請他不用解釋，我理解你的情況」，並且決定寄一封慰問信到男子家中。

事後男子卻傳訊息質問達倫，「為什麼要寄慰問信到我們家？」、「我的妻子很生氣」，讓達倫一頭霧水地表示「為什麼你的妻子很生氣呢？」。沒想到男子竟回：「因為她（妻子）發現我謊稱奶奶過世」，並且大言不慚地說，「我是說謊了，但你無權寄慰問信到我們家」。讓達倫相當傻眼地表示，「所以你因為說謊惹妻子生氣，是我的錯？」

整段對話被放到社群媒體上後，引起網友熱議。有網友笑稱：「這是我聽過最有趣的事！」，也有人表示，「永遠不要跟老闆說謊，用正確的方法對待他們」。有網友就說到，「這就是現在的社會，責怪永遠比承擔責任容易許多」。