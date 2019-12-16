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男遭蛇咬竟以牙還牙 最後結局超展開

2019-12-16 16:33聯合新聞網 綜合報導

一名男子在田中工作時不慎被蛇咬傷，他沒有馬上就醫，反用手抓住毒蛇把蛇咬死。圖擷自...
一名男子在田中工作時不慎被蛇咬傷，他沒有馬上就醫，反用手抓住毒蛇把蛇咬死。圖擷自「Times Now」
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「以眼還眼、以牙還牙」應報理論，不論在東方或是西方社會皆是自古即有，它也規定在漢摩拉比法典中。印度一名男子在自己的田中工作時不慎被蛇咬傷，當下他非但沒有馬上就醫，反而是用手抓住毒蛇，當場回咬毒蛇一口，把蛇咬死，四小時後他也因延遲就醫而死亡。

根據「Times Now」報導，印度一名古吉拉特邦（Mahahgargar）區（Ajanwa）村的70歲男子巴里亞（Parvat Gala Baria）在田裡工作時突然有一條毒蛇出現，一起工作的其他村民嚇得不敢靠近，唯獨有抓蛇經驗的巴里亞一個箭步徒手就把毒蛇抓起，怎知這時毒蛇也不甘示弱，本能的反咬巴里亞的臉部和手部。被蛇咬的巴里亞並未馬上就醫，反倒是也狠狠咬下毒蛇一塊肉，試圖吃掉牠，當場就把毒蛇咬死。

巴里亞在蛇毒發作倒地後，根據「印度時報」報導，目睹整個「復仇行為」的巴里亞媳婦里拉·巴里亞（Leela Baria）把蛇屍體燒毀，連同自己的公公一同被送往盧納瓦達（ Lunawada）的一家政府醫院接受治療。巴里亞之後又被轉移到一家私立醫院，後來又轉移到戈德拉（Godhra）民事醫院，在那裡他被蛇咬四小時後死亡。

在印度，巴里亞咬或是吃毒蛇事件並不是第一次發生。2018年9月在Amroha區，一名男子在村民挑釁下，把一條路邊發現的毒蛇因手滑誤吞入食道，最後也因毒發死亡。

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