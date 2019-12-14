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他放屁能臭死所有蚊子？國際媒體都被騙倒 真相曝光了

2019-12-14 19:17香港01 卡洛兒

烏干達一名男子稱放屁能將方圓6米內的惡蚊「臭死」，但《法新社》求證部門調查後，發...
烏干達一名男子稱放屁能將方圓6米內的惡蚊「臭死」，但《法新社》求證部門調查後，發現上述消息實屬假新聞。圖翻攝自fb「AFP Fact Check」
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世界之大雖說無奇不有，但放一個屁可以殺盡惡蚊，又是否有此可能呢？近日全球媒體熱報，烏干達一名男子稱放屁能將方圓6米內的惡蚊「臭死」，其「臭屁」成份未明，但已引起滅蟲公司興趣，爭相邀請重金禮聘他作為研究對象，網民看後嘖嘖稱奇，更稱想邀請奇人回家放屁。不過，《法新社》求證部門調查後，發現上述消息實屬假新聞，並爆出照片背後的真相。

全球多間媒體近日都有報導，指烏干達48歲男子「Joe Rwamirama」聲稱，自己所放的屁具備消滅蚊蟲的功能，可達範圍遠至方圓6米。報道更指該男子的「特異功能」引起滅蟲公司關注，將重金聘請他協助研究新式滅蟲用品。不過法新社其後證實是假新聞。

法新社指出，報導首先出自惡搞網站「Ihlayanews.com」，而網址中的「Ihlaya」在非洲語中為「笑話」的意思，當中的文章一般來說都被認為是不真實，純用作搞笑。另外經翻查發現，文章中的男子照片，實為路透社攝影師於今年7月15日，在剛果採訪伊波拉病毒篩查期間拍攝，相中男子是正在接受體溫檢測當地的居民，並非「放屁殺蚊」的奇人。

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文章授權轉載自《香港01》

假新聞烏干達非洲

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