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怕被活埋一覺不醒 這個小鎮居民睡覺不敢關門

2019-12-13 16:04聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯一個小鎮長年被沙漠給覆蓋。 圖擷自Russia Beyond
俄羅斯一個小鎮長年被沙漠給覆蓋。 圖擷自Russia Beyond
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「夜不閉戶」是形容治安良好，家家戶戶到了晚上不關門也不用擔心有宵小入侵，但這句話對於俄羅斯一個名叫「紹伊納」（Shoyna）小鎮的人來說，不關門不是因為治安太好，而是該小鎮位處於一處沙漠中，居民擔心一覺醒來會被埋在沙丘裡，因此才不敢關門。

綜合外媒報導，俄羅斯北部卡寧半島上的小鎮「紹伊納」（Shoyna）位處於世界上最北端的沙漠中，在1930年時是個繁榮的漁村，最鼎盛時期每天有多達70艘漁船進出，但是過度的捕撈造成了當地的魚類和海中生物耗盡，也使得生態系統被破壞，造成整個小鎮被沙漠給覆蓋。有專家猜測拖網漁船將海底的淤泥和海藻清除乾淨後，導致海浪將沙子沖刷到岸上，這種海床的破壞有可能是造成沙土入侵的罪魁禍首。

如今這個小鎮的居民從原本的1500人到現在只剩下300人左右，他們也無法再依賴捕魚維生。瞬息萬變的風沙也讓民眾晚上睡覺時不敢關門，因為常常一夜之間房子就被沙子給掩埋了，若是關門，可能一早醒來就無法打開，因此當地的居民睡覺時都會將門窗打開，甚至還會在屋頂做一個窗戶，除了能逃生之外，當沙子遮蔽門窗造成室內昏暗時，還可透過屋頂窗戶照射進來的陽光讓室內明亮。

一名當地的婦女安娜（Anna Golubtsova）表示她現在都住在二樓，因為一樓已經被沙子給埋住了，門打不開也無法進出，「我們必須僱用推土機才能推回沙子，然後明年再推一次。我們必須這樣做，以免積雪堆積在沙子上，使我們無法進入屋頂」。當地的居民也說有20多個房屋被完全掩埋在沙下，道路也完全看不到，因此只好用木板鋪路代替了村莊街道上的人行道。

這麼偏遠又被沙漠覆蓋，想必要到當地的話交通一定很不方便，除了搭輪船以外，在夏季只有小型飛機和偶爾的直升飛機才能到達「紹伊納」，而且機場設備非常簡陋，連跑道都是用泥土鋪設而成的。

因為沙子堆積很高，且瞬息萬變，因此居民晚上睡覺時都不敢關門，甚至會在屋頂設計逃生...
因為沙子堆積很高，且瞬息萬變，因此居民晚上睡覺時都不敢關門，甚至會在屋頂設計逃生窗。 圖擷自Russia Beyond
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「紹伊納」（Shoyna）位於俄羅斯北部卡寧半島上。 圖／google map
「紹伊納」（Shoyna）位於俄羅斯北部卡寧半島上。 圖／google map
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俄羅斯

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