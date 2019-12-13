14歲懷孕遭退學！小媽媽半工半讀6年 牽女參加大學畢典

瑞秋14歲懷孕遭退學，6年後順利完成學業。圖擷自 twitter 分享 facebook

英國一名女子瑞秋（Rachael Campey）在14歲時意外懷孕，被迫離開校園。女兒出生後，她陸續從事各種工作，並在7間不同的教育機構持續念書。今年21歲的她成功完成大學學位，6歲女兒也陪同參加畢業典禮，畫面相當溫馨感人。

根據《Breakingnews.ie》報導，14歲那年瑞秋發現自己懷孕，於是遭到校方退學，隔年生產完，就開始兼職多份工作，但想學習的心始終不變，透過教育機構繼續攻讀大學。

14歲懷孕遭退學，6年後順利完成學業。圖擷自 instagram 分享 facebook

瑞秋提到，14歲懷孕被告知退學時，以為再也無法完成學業，在孩子出生後，她努力精進自己，復學之路雖然遭到懷疑與阻礙，但她在堅持之下，成功挑戰自我，順利進入大學。最終瑞秋獲得心理學諮詢的學位，母女倆手牽手一起出席畢業典禮的合照，吸引12萬名網友按讚。

此外，瑞秋也獲得2020「Yorkshire Choice awards」個人勵志獎提名，並期許自己將來能成為一名顧問或演講者。她感性地說，「就算遭到別人否定，也並不代表你做不到，只要下定決心，就可以完成目標。」她感性地說。