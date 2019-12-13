英國300鳥離奇暴斃內臟外露 當局坦言「奇怪」

當局早前已派員到現場撿走鳥屍進行化驗。（Dafydd Edwards） 分享 facebook

英國威爾斯日前有超過300隻原本在飛翔的椋鳥（starling）突然暴斃在地上，且身上滿是血跡、內臟外露，死狀甚為恐怖，當局仍在調查事件的原因。

居於安格西爾島（Isle of Anglesey）的史蒂文（Hannah Stevens）週二（10日）下午看完醫生回家的途中，在波德登村（Bodedern）附近赫見公路兩旁佈滿鳥屍且死狀恐怖，屍身滿是血跡、內臟外露，就連旁邊的樹籬都有死鳥從天而降的痕跡，但史蒂文在大約一個小時之前還見數以百計椋鳥在天上飛翔，當時牠們並無異樣。

史蒂文估計鳥兒從天而降後死亡，她立即回家告知丈夫愛德華斯（Dafydd Edwards）；愛德華斯半信半疑，於是帶著手機到「案發現場」，眼前情景一如妻子所言彷如末日，「我原先不太相信她，所以親自走出來看看，果然這裡重現十年前曾出現過的場面。」德華斯謂，他在樹籬發現少數仍存活的椋鳥，他曾嘗試計算地面死鳥的數字，「昨晚我數到150就放棄了，因為周圍還有數百隻。」德華斯夫婦認為，死鳥似乎是從天而降，但也不排除是在路上誤吃東西致死。

現場傳出陣陣惡臭，事件被當地媒體廣泛報導，北威爾斯鄉村犯罪小隊（North Wales Rural Crime Team）以及動植物衛生局（the Animal and Plant Health Agency）均形容事件「奇怪」，正展開調查，而當局早前已派員撿走鳥屍進行化驗，調查是否中毒死亡。

有人猜測椋鳥可能是與飛機相撞致死，但安格西爾島瓦利空軍基地（RAF Valley）的皇家空軍隊長威廉斯（Dave Williams）稱：「雀鳥不太可能會遇到皇家空軍或民用飛機，與雀鳥相撞會對飛機產生很大影響，甚至可能造成嚴重損害，但我們的工作人員至今未有收到相關報告。」

另外，有居民指出在約20年前於同一地方發生過類似事件，並認為很可能是低空的訊號發射台導致雀鳥慘死，威廉斯強調：「實在沒有理由相信是我們的通訊設備的訊號傳輸造成，警方正進行調查，希望他們能盡快查明原因。」

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文章授權轉載自《香港01》