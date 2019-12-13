菲11歲女沒錢買鞋 繃帶纏腳自製「NIKE跑鞋」奪3金　

蕾雅日前參加學校舉辦的田徑賽，沒有跑鞋的她，用繃帶纏繞在腳上當跑鞋。（Predirick B. Valenzuela fb圖片） 分享 facebook

當一些人正為了追逐最新款運動鞋而大排長龍，菲律賓卻有女童連鞋都沒得穿。菲律賓一名叫做蕾雅（Rhea Ballos）的11歲女童，因為家中經濟問題，無法擁有一雙跑鞋，但她沒有放棄，用繃帶自製跑鞋，更用筆在繃帶畫上「NIKE」品牌標誌，最終在校內跑步比賽中奪下3面金牌。教練在網上分享她的故事，令不少網友非常感動，更希望送鞋給她。

蕾雅日前參加學校舉辦的田徑賽，沒有跑鞋的她，並沒有因此放棄比賽，相反她用繃帶纏繞在腳上，並在繃帶上劃上代表知名運動品牌NIKE的「勾勾」，製造出獨一無二的運動鞋。她在幾近赤腳的情況下跑出佳績，一舉奪得3面金牌。

教練瓦倫蘇埃拉（Predirick B. Valenzuela）為此感到相當欣慰，他在facebook貼出蕾雅穿著「繃帶跑鞋」的照片，並驕傲表示：「嶄新設計的菲律賓自製跑鞋，恭喜蕾雅贏得400公尺、800公尺以及1500公尺女子賽三金」。

貼文引來網友熱議，短時間內便有超過1500人讚好，網友稱讚蕾雅的創意與正面積極：「這女孩真的太勵志了」、「太有創意了」、「堅持下去，上帝保佑你」，另外，也有不少網友想送蕾雅一雙跑鞋。

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文章授權轉載自《香港01》