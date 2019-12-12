怎麼幫純素食主義者過生日？服務生巧思網讚爆

服務生為身為純素食主義者的雅絲敏準備的生日蛋糕，真的太貼心又搞笑！圖/ Twitter 分享 facebook

不少人在生日的時候都會特別上餐廳吃飯，並期待餐廳準備一個專屬於壽星的生日蛋糕。在美國伊利諾州，有一名身為純素食主義者的女子，就在生日時到訪平常很喜歡的一家素食餐廳。女子表示，她從不期待唱生日快樂歌時有什麼東西可以一起吃，但餐廳服務生為她準備的「生日蛋糕」，真的太搞笑啦！

根據《TODAY.com》報導，在美國伊利諾州內珀維爾市，有提供素食菜單的餐廳Melting Pot，是19歲的雅絲敏（Yazmin Barreto）的愛店。身為純素食主義者的雅絲敏，任何包含動物原料的製品都不能吃，包括奶製品、雞蛋、蜂蜜等，代表雅絲敏無法食用一般甜點店所提供的蛋糕、餅乾。雅絲敏說到，她在生日時選擇到Melting Pot吃飯，但她從不期待在唱生日快樂歌時吃上任何東西。

然而，當餐廳的服務生幫雅絲敏過生日時，服務生竟端上了用「一小片香蕉」做成的特製生日蛋糕給雅絲敏，周圍用巧克力醬寫著「生日快樂」，讓雅絲敏看了是又驚喜又哭笑不得。雅絲敏表示，「服務生很努力地幫我尋找，有什麼純素食主義者在生日的時候也可以享用的東西，真的是太可愛了！」、「真是一個愉快又好笑的驚喜」。

雅絲敏也將服務生的小巧思「香蕉片蛋糕」照相上傳到社群媒體，引來將近7萬人按讚、8千人轉發，反應熱烈。有網友就笑稱，「難道餐廳就不能給妳完整的香蕉嗎？」，還有網友分享自己的經驗說，「上次我上餐廳過生日，他們只給我一杯冰塊加上一顆櫻桃」；這則貼文也引起許多純素食主義者的回應：「你看！誰說我們不能出外用餐？」