狗遭電梯門夾牽繩驚險瞬間 機警好心男即刻救援

從監視器畫面清楚可見，一名女子牽著狗狗正在等待電梯，但狗狗卻沒來得及跟上主人，電梯門就關閉，幸好遇上男子強尼奮力救援。圖/ Twitter 分享 facebook

美國德克薩斯州有一名狗主人，牽著狗狗準備搭電梯，沒想到進了電梯狗狗卻沒跟上，電梯門就這麼夾住了狗狗的牽繩。幸好有一名男子，剛好才從隔壁電梯走出，發現事態不對趕緊回頭，奮力將狗狗的牽繩拔除，成功讓狗狗免於被牽繩勒死的危機。

根據《TODAY.com》報導，住在美國德克薩斯州的27歲男子強尼（Johnny Mathis），日前在下班返家途中，驚險救了一隻差點被勒死的博美犬。從監視器清楚地可以看到，一名女子使用寵物彈力牽繩牽著自己的狗狗，準備搭乘電梯。電梯門一打開，女子便自顧自的走了進去，卻沒發現狗狗沒來得及跟上，電梯門就關閉並且啟動。這時強尼剛好從旁邊的電梯走出，他原先只是注意到狗狗並走離，後來發現事態不對趕緊回頭，奮力將狗狗身上的牽繩拔除，成功救了這隻博美犬一命。

強尼將監視器影片分享到社群媒體上表示：「我還處於驚嚇當中，我剛剛救了一隻來不及進電梯的狗，幸好我及時將牽繩拔除……」，整段影片有超過1500萬觀看人次，這驚險的一瞬間讓不少網友看了直冒冷汗。

有網友直言，「這隻博美犬的主人怎麼可以理所當然的認為狗狗會跟上她？」、「看這段影片真的焦慮地快窒息了」；也有網友分享另一段電梯監視器影片，表示同樣的案例並不是第一次發生。由此可見，主人們使用牽繩帶著狗狗時，千萬要注意狗狗有沒有來得及跟上你的腳步，避免類似的情況再次發生。