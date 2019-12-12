男子連人帶車不慎墜河 大喊Siri神救援成功

蓋爾表示，當下情況緊急他卻找不到手機，下意識大喊了Siri。圖/ CNN 分享 facebook

沒想到蘋果手機標配的智慧型助理Siri，竟然救了一條人命！在美國愛荷華州，有一名男子因為車輛失控，不慎連車一同跌入結冰的河中。急著求救的男子一時卻找不到手機，這時他下意識大喊：「Siri，打給911！」。慶幸的是，Siri成功辨識了他的聲音，而消防隊也及時趕到現場，成功救了男子一命。

根據《CNN》報導，美國愛荷華州查爾斯城（Charles City, Iowa）有一名18歲的男子蓋爾（Gael Salcedo），他原是要駕車前往北愛荷華州社區學院（North Iowa Area Community College），沒想到車子失去控制，蓋爾不慎連同他的愛車跌入結冰的溫尼巴哥河（Winnebago River）。蓋爾受訪時表示，「我當時不知道我去了哪裡，也不知道該做什麼，我只想著我可能要死了」。蓋爾當下打開車窗，很擔心車子會沉沒的他卻找不到手機，情急之下他下意識地大喊：「Siri，打給911！」

18歲男子蓋爾駕車前往學校卻不慎失控墜河。圖/ CNN 分享 facebook

幸運的是，蓋爾的蘋果手機成功辨識了他的聲音，立即啟用智慧型助理Siri的功能，撥打美國的緊急救助電話911，而消防隊也即時趕到。消防隊員告訴蓋爾，他必須自行爬出才有辦法脫困，蓋爾受訪時說到，「當時我的手就快凍僵了，我也感受不到我的腳，我只能努力掙脫，因為車子沉的越來越深」，幸好蓋爾後來成功逃出車子，撿回一命。

雖然過去Siri因為高敏感度的偵測系統，發生過不少搞笑的烏龍事件，但這次緊急事件的救援功勞，有一大部分歸功於Siri在關鍵時刻，成功發揮了它的作用。