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要小學生「估算奴隸的價值」 家長怒轟教師失職

2019-12-12 15:47聯合新聞網 綜合報導

家長翻到小學生的作業中，竟有一項是老師要求小學生「估算奴隸的價值」。圖/YouT...
家長翻到小學生的作業中，竟有一項是老師要求小學生「估算奴隸的價值」。圖/YouTube
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不少國家過去都曾出現過奴隸制度，將「人」當作商品的交易方式極不人道，各國政府都在努力消滅奴隸的黑市買賣，試圖導正民眾觀念。但是在美國，竟有一名小學老師，出了一份「估算奴隸價值」的作業給小學生，讓家長看了超傻眼。該名教師目前已被學校暫停職務，美國全國有色人種協進會（NAACP）也要求該名教師正式道歉。

根據《CBS NEWS》報導，美國密蘇里州的一名小學老師，上週為小學生出作業時，竟要求小學生「估算奴隸的價值」。這份作業共有12道題目，其中一題提到，「你擁有一座大農場，需要更多人力工作，因此涉入了奴隸交易，並且讓奴隸在你的農場工作，請標示你認為奴隸該有的價格」。最後甚至提到，「你能夠以各種物品『交易』奴隸。」

老師原應帶給小學生正確知識，導正奴隸制度的錯誤觀念，卻將此份題目指派給小學生當作業，讓家長超級傻眼。在孩子的資料夾中發現此份作業的母親安潔拉（Angela Walker）表示，「這些人（奴隸）是某些家庭的一部分，可能有些人不知道奴隸制度的錯誤何在，但我們必須重視它」。這所小學的校長傑瑞米（Jeremy Booker）也指出，這份作業被要求在上課時完成，「這份作業完全不尊重文化」、「這位教師應該感到深深的自責」。

美國全國有色人種協進會也要求該名教師為他的行為正式道歉，同時要求校方應給予學校職員教育訓練。對此，傑瑞米也表示，他正在安排為全區的教職員提供避免文化歧視的專業訓練。

不適任教師種族歧視

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