編織重現富士Color 100底片！網友：圍巾又可愛又潮！

推特網友Tsubaki所編織而成的底片圍巾。圖／ Twitter 分享 facebook

日本知名的底片公司富士底片（Fujifilm），過去和柯達底片競爭兩大底片公司，如今柯達已經漸漸沉寂，富士底片卻還蓬勃發展當中。成為攝影愛好者的心頭好。近期，推特上一名網友，就因為自己對富士底片的喜愛，而利用編織技巧重現了富士底片知名的彩色底片產品「Fujicolor 100」。

根據Netlab報導，這個外型看起來像是底片的編織品，實際上的功能是圍巾和圍巾收納袋。推特網友Tsubaki不只完美重現了「36 100」、「FUJICOLOR」「FUJiFILM」等，刻在底片盒上的文字。他還將圍巾做成底片、收納袋做成底片盒，巧妙的將圍巾的功能和底片連結在一起。作為圍巾使用時，可以將「底片」完整取出，也可以利用內藏的鈕扣，將底片與底片盒組裝在一起。

網友們看到原Po的成果，紛紛驚呼：「這構想也太厲害了吧！」「又可愛又潮！」「超想買的啦！」「好強烈的愛意！」也有網友不禁在留言欄懷念起過去的底片時代，更有人對於原Po的喜愛富士底片的心情表示感同身受。